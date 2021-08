Le principal régulateur espagnol des valeurs mobilières met en garde contre Huobi, Bybit et 12 autres échanges cryptographiques. Crypto nouveaux médias

La Commission nationale du marché des valeurs mobilières, le principal régulateur espagnol des valeurs mobilières, a émis des avertissements contre Huobi et quelque 12 sociétés de crypto-monnaie opérant dans le pays après avoir constaté qu’elles fonctionnaient sans l’enregistrement requis auprès des autorités locales. Lors de la dernière répression de l’autorité espagnole, la commission a émis les avertissements pour alerter les consommateurs et les opérateurs afin d’encourager les opérateurs à légitimer leur statut dans le pays dès que possible.

Les entreprises de cryptographie doivent être autorisées.

Cette décision fait suite à l’introduction d’une obligation pour les échanges de crypto-monnaie et d’autres types d’entreprises de monnaie numérique de s’enregistrer auprès des autorités avant d’opérer dans le pays. Cependant, alors que la Commission du marché des valeurs mobilières a des pouvoirs administratifs pour surveiller le secteur, elle n’a pas de pouvoirs d’exécution pour sanctionner les entreprises sans s’adresser au système judiciaire espagnol. En conséquence, les avertissements ne signifient pas que les bourses sont interdites ou empêchées de négocier dans le pays, mais sont plutôt “nommées et humiliées par le régulateur dans le but d’encourager leur conformité en temps opportun”.

Huobi, Bybit, Dsdaq Market, parmi d’autres échanges cryptographiques de la liste.

La liste des entreprises figurant dans l’alerte est celle des échanges de devises numériques Huobi, Bybit, Dsdaq Market, Markets Cube et Expertise Trader. Il comprend également les plateformes de négociation Markets EU, Profit Assist et Financial Resident, une société d’investissement australienne Liberty Sky et l’émetteur de jetons cryptographiques N2 Group, ainsi que The Market Limited. La décision du régulateur s’oppose à un resserrement des régulateurs internationaux sur les opérateurs de monnaie numérique, les bourses et autres entreprises de crypto-monnaie faisant face à des pressions croissantes de la part des autorités de leur pays d’origine.