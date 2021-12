Le principal rival de Shiba Inu, $ FLOKI, vient de signer un accord avec le grand FC russe

Floki Inu (FLOKI / USD) a été l’un des memecoins les plus actifs récemment, et aussi une crypto-monnaie qui est devenue l’un des plus grands rivaux de Shiba Inu (SHIB / USD). Dans sa quête pour gagner plus de partenaires et de supporters, Floki Inu vient d’annoncer qu’il s’est associé à un grand club de football professionnel à Moscou, en Russie.

Il s’agit d’un excellent sponsoring pour le projet, car l’équipe sportive en question n’est autre que le FC Spartak Moscou, qui est l’un des clubs les plus grands et les plus célèbres de Russie. Le club a remporté jusqu’à 12 championnats soviétiques, un score juste derrière un autre club, le Dynamo Kiev. Le FC Spartak Moscou a également un record de victoires de 10 championnats russes, donc le soutien de ce club sera certainement d’une grande aide à $ FLOKI.

Floki Inu a révélé le partenariat dans un tweet, annonçant son intention d’aider à renforcer la marque $ FLOKI et à faire connaître le projet. Ils ont appelé la pièce « la crypto-monnaie du peuple », c’est pourquoi ils ont décidé de s’associer au club de football professionnel le plus populaire de Russie.

#FLOKI S’ASSOCIE AU CLUB DE FOOTBALL LE PLUS POPULAIRE DE RUSSIE Pour renforcer davantage la marque $ FLOKI et faire connaître #FLOKI en tant que crypto-monnaie populaire, nous avons formé un partenariat avec le club de football professionnel le plus populaire de Russie : le FC Spartak Moscou. pic.twitter.com/qSgH6UK39W – Floki Inu (@RealFlokiInu) 8 décembre 2021

Comment le FC Spartak Moscou peut-il aider $ FLOKI à toucher le grand public ?

Selon Floki Inu, l’équipe compte 17,81 millions de followers rien qu’en Russie et un réseau social combiné de plus de 10,4 millions de personnes. Chaque diffusion de jeu a une audience télévisée massive, donc un partenariat avec le club peut ouvrir de grandes opportunités pour $ FLOKI en Russie et le transformer en une crypto-monnaie grand public dans le pays.

Le partenariat a commencé immédiatement et l’équipe a déjà le logo FLOKI sur son site Web et apparaît sur le devant de ses maillots. De plus, ils auront également des panneaux LED dans toutes les constructions publicitaires autour du stade. L’association organisera même une grande expo eSports pour FLOKI.

L’association avec le Spartak Moscou n’est pas la première fois que Floki Inu s’associe à des clubs de football professionnels. Le mois dernier, le projet s’est associé au Kerala Blasters FC d’Inde, au Cádiz CF d’Espagne et à la Societa Sportiva Calcio Napoli d’Italie, qui jouent même en Serie A.

Le poste Le principal rival de Shiba Inu, $ FLOKI, vient de signer un accord avec le grand FC russe est apparu en premier sur Invezz.