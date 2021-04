Le principal rival du Kindle est en vente aujourd’hui: c’est le Kobo Clara HD et Amazon le vend 109 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des meilleurs lecteurs de livres électroniques est à un prix assez bas aujourd’hui sur Amazon, et ce n’est pas un Kindle, mais l’un des modèles les moins chers de Rakuten Kobo.

Il y a une vie au-delà du Kindle, et bien que ces lecteurs de livres électroniques dominent massivement le marché, il existe d’autres marques qui vendent des modèles qui sont au moins à leur apogée en termes de performances.

L’un d’eux est Kobo, qui avec le Clara HD résiste au Kindle Paperwhite, son équivalent le plus immédiat dans le catalogue Amazon. Bien sûr, en ce moment, le lecteur Kobo est beaucoup moins cher: il ne coûte que 109 euros pour les 129 euros du Paperwhite.

Lecteur ebook avec un écran rétroéclairé de 6 pouces et 8 Go de stockage pour charger tous vos livres préférés. Il dispose d’une connexion Wi-Fi et d’un accès à la boutique de livres électroniques Kobo pour télécharger les actualités.

Il est toujours curieux que cette offre sur la Kobo Clara HD vienne d’Amazon, un magasin qui a toujours tendance à prioriser ses propres appareils, et c’est aussi un produit qui est géré et expédié directement par Amazon, et non par un vendeur externe.

Ce lecteur d’ebook dispose d’un écran rétroéclairé et de 8 Go de stockage, plus que suffisant pour stocker des milliers de livres dans n’importe quel type de format, l’un des avantages décisifs du Kobo et de pratiquement n’importe quelle liseuse qui n’est pas un Kindle.

Avec Compatibilité ePub, facilite grandement l’envoi de vos propres livres et documents à votre lecteur, sans avoir à les convertir au format Mobi, celui utilisé par les lecteurs d’Amazon, fortement lié à leur boutique en ligne.

En outre, Un avantage du Kobo est que vous pouvez laisser la lecture sur votre liseuse et la reprendre sur votre mobile via son application, par exemple si vous êtes à court de batterie ou simplement si vous avez laissé l’appareil à la maison.

En fonction de l’utilisation que vous lui donnez, l’autonomie de la batterie variera, bien qu’avec une seule charge vous disposiez d’un minimum de plusieurs semaines selon la marque elle-même.

Il existe d’autres modèles qui ont de la lumière sur l’écran et qui en valent la peine, bien qu’avec cette réduction, peu de gens le surpassent en termes de rapport qualité-prix.

