Le principe de Christopher Nolan est maintenant sur HBO Max, et Internet a encore plus de réflexions sur le film dirigé par John David Washington

Tenet, l’épopée épique de Christopher Nolan, est enfin arrivée à HBO Max ce week-end. Le film pourrait être considéré comme l’une des premières victimes cinématographiques de 2020, sa sortie étant gravement affectée par la pandémie mondiale. La réponse initiale à Tenet variait d’une personne à l’autre, avec des gens qui l’aimaient, d’autres qui le détestaient, mais la plupart du temps, tout le monde n’avait aucune idée de ce qui se passait même s’ils appréciaient le film. Maintenant, le film a maintenant sa deuxième vie, faisant d’abord son retour au box-office et sortant maintenant sur l’une des plates-formes de streaming les plus populaires de HBO Max. Et comme vous vous en doutez, Internet a plus de réflexions sur le film au milieu de ses débuts en streaming.