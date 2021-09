Le principe PLI – Approche progressive pour fournir des incitations à l’industrie.

Offrir des incitatifs fonctionnera bien et garantira que l’accent est mis sur l’équité envers les travailleurs. (Image représentative)

Pour le gouvernement, donner des incitations conditionnelles semble clairement le moyen de faire fructifier l’argent. Un critère de performance aide à passer au crible les joueurs. Le premier sens d’une telle approche était lorsque des transferts monétaires conditionnels étaient faits aux ménages dans les pays d’Amérique latine ; ceux-ci ont permis aux enfants d’aller à l’école ou d’avoir des examens médicaux réguliers. En Inde, le programme de repas de midi est un exemple, car le repas gratuit garantit que les parents envoient leurs enfants à l’école. Cela a bien fonctionné pour les filles, en particulier des groupes à faible revenu, qui autrement ne seraient pas autorisées à aller à l’école.

Le PLI est donc une approche très progressive pour fournir des incitations à l’industrie. Reste à savoir comment il est interprété par la communauté mondiale, car il donne directement de l’argent aux entreprises qui répondent à certains paramètres de performance. Il peut être défendu comme n’étant pas une subvention, comme dans le cas de l’agriculture où les intrants sont donnés pratiquement gratuitement aux agriculteurs. Le PLI a été conçu pour encourager la production nationale, contre l’importation du produit d’autres pays. Cela ne fausse pas les prix mais rend l’industrie plus compétitive.

Cela devrait aider à passer la barrière. Cela peut être poursuivi dans d’autres domaines également pour rendre les dépenses publiques plus efficaces. Le gouvernement avait proposé des régimes alternatifs de taux d’imposition des sociétés aux entreprises (22 % contre 30 %), et l’observation était que, bien qu’elles aient utilisé cet avantage, il y avait peu de preuves que cela améliorait l’efficacité ou conduisait à une augmentation des investissements. Dans ce contexte, le gouvernement peut conditionner les avantages fiscaux lorsque les entreprises capables de générer des investissements d’un certain montant minimum ainsi que des performances de production et d’emploi (PLI parle des deux premiers composants) peuvent obtenir un remboursement d’impôt.

Cela garantira que les entreprises investissent davantage au lieu d’utiliser l’avantage de la baisse des impôts pour payer des dividendes plus élevés ou accumuler des réserves. En effet, il fut un temps où les lois fiscales avaient la notion de réserve d’investissement qui pouvait être déduite des bénéfices avant impôt. La compensation par le biais d’un remboursement garantira que les entreprises contribuent à la formation de capital, ce qui est aujourd’hui un défi.

Une idée similaire peut être poursuivie sur la création d’emplois où les unités, des PME aux grandes entreprises, peuvent recevoir une incitation basée sur la création d’emplois avec des objectifs fermes fixés. L’emploi est le facteur critique qui stimule les économies car, en l’absence de nouveaux emplois créés, la demande ne peut être soutenue. Les emplois ont été un problème même avant la pandémie, où la croissance du PIB ne s’est pas traduite par une création d’emplois proportionnelle. Avec la plus grande dépendance à la technologie après la pandémie, la création d’emplois est rarement sur le radar des grandes entreprises. Offrir des incitatifs fonctionnera bien et garantira que l’accent est mis sur l’équité envers les travailleurs.

La partie importante de cette histoire sera de savoir dans quelle mesure le PLI fonctionnera au cours des 4 à 5 prochaines années, le délai moyen qui a été fixé pour les 13 industries identifiées en novembre 2020. Dans l’ensemble, le gouvernement a ciblé environ 2 lakh crore d’intéressement étalé sur cinq ans environ. Il y aura des retombées sur le secteur des exportations, en particulier dans les produits pharmaceutiques, textiles, etc., bien que l’accent initial ait été davantage mis sur la substitution des importations par une production nationale plus élevée.

Au fur et à mesure que l’idée fait son chemin, le gouvernement pourrait également utiliser le programme PLI pour modifier le modèle de culture en Inde, qui est fortement axé sur le riz et le blé car ils ont des achats basés sur le MSP. Cela peut aider les agriculteurs à migrer vers des cultures comme les graines oléagineuses et les légumineuses où nous sommes plus vulnérables et aider à conserver l’eau. Si cela est accepté conceptuellement, les détails peuvent être travaillés avec les panchayats pour la mise en œuvre.

