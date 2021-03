Le Printemps conservera trois magasins Citadium qu’il prévoyait de fermer – WWD

PARIS – Le détaillant français Printemps a déclaré vendredi qu’il avait décidé de conserver trois succursales Citadium qu’il avait prévu de fermer, citant des chiffres de ventes encourageants et des renégociations fructueuses des loyers.

Le Printemps avait présenté un plan de restructuration en novembre qui signalait la fermeture des magasins – deux à Paris et un à Toulon sur la Côte d’Azur -, ainsi que quatre grands magasins à travers le pays, entraînant la perte de 428 emplois, soit 14%. de ses effectifs.

Quelque 52 emplois seront maintenus à la suite de cette décision, a déclaré la chaîne de grands magasins, qui a mentionné les efforts du personnel ainsi que la hausse de la consommation locale, ainsi que la baisse des loyers comme raison du changement de plans.

Sous la direction du directeur général Jean-Marc Bellaiche, recruté l’an dernier, le Printemps cherche à élargir sa clientèle locale, à dynamiser ses services omnicanaux et à proposer des produits plus exclusifs. L’exécutif prévoit de s’appuyer sur les magasins de vêtements sportifs et urbains Citadium dans le cadre de cette stratégie.

La nouvelle intervient alors que le secteur français de la vente au détail est aux prises avec une nouvelle série de mesures de verrouillage alors que le gouvernement cherche à freiner la flambée des cas de coronavirus.

Bellaiche, qui a une solide expérience dans les données, a pris le relais en octobre, après une recherche de six mois pour remplacer Paolo de Cesare, qui est parti soudainement après 13 ans de course.