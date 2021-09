Le prix a fuité à la dernière minute

L’événement iPhone 13 d’Apple mardi apportera des produits Apple supplémentaires. Le fabricant d’iPhone devrait dévoiler les versions Apple Watch et AirPod de nouvelle génération lors du salon. Les wearables populaires sont des accessoires naturels pour iPhone. C’est pourquoi il est logique de voir l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3 lancés aux côtés de la série iPhone 13. Rumeurs mises à part, rien ne garantit qu’Apple dévoilera les appareils portables le 14 septembre. Mais une fuite de dernière minute de Ming-Chi Kuo indique qu’Apple annoncera les AirPods 3 lors du salon. L’analyste vient peut-être également de révéler le prix des AirPods 3 d’Apple.

Modèles actuels d’AirPods et d’AirPods Pro

Les AirPod originaux ont été lancés fin 2016, juste après l’iPhone 7. C’était le premier modèle d’iPhone à être livré sans prise casque 3,5 mm. Les écouteurs sans fil représentaient un moyen d’atténuer le problème. Depuis lors, les AirPod sont devenus un succès majeur, inspirant tout le monde dans l’industrie à sortir des écouteurs similaires aux AirPod.

Apple ne sort pas de nouveaux modèles d’AirPods chaque année, et nous n’avons eu que trois modèles jusqu’à présent. Les AirPod de deuxième génération ont apporté de meilleurs composants internes et un boîtier de charge pouvant se recharger sans fil. Les AirPods Pro ont été lancés en 2019, quelques mois après les AirPods 2. Ils présentaient un prix plus élevé grâce à un nouveau design et à une fonction de suppression du bruit non disponible sur les AirPod classiques.

Les écouteurs AirPods et AirPods Pro de 2e génération sont depuis lors les seuls modèles disponibles. Le premier était disponible en deux options, dont un modèle moins cher avec un boîtier de charge filaire. Les AirPod avec le boîtier de chargement sans fil coûtent légèrement plus cher. Mais tous les AirPod sont systématiquement réduits, Amazon offrant de nombreuses remises de prix au cours de l’année.

Scénarios de prix AirPods 3

L’initié fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a expliqué dans une nouvelle note aux investisseurs que les AirPods 3 redessinés seront annoncés mardi. Les nouveaux écouteurs présenteront le même design que les AirPods Pro, mais ils ne prendront pas en charge la suppression du bruit. Kuo dit qu’Apple devrait continuer à proposer des AirPods 2 même après le lancement des AirPods 3. En conséquence, Apple a deux options en matière de prix.

“Nous avons deux scénarios pour la tarification des AirPods : 1) le prix des AirPods 3 est plus élevé que les AirPods 2 existants et le prix des AirPods 2 reste le même, ou 2) le prix des AirPods 3 est le même que les baisses de prix des AirPods 2 et AirPods 2 existants”, Kuo a écrit.

“Dans le premier scénario, le marché sera neutre sur l’annonce des AirPods”, a-t-il déclaré, ajoutant que la deuxième option “sera meilleure que les attentes du marché pour les expéditions de la chaîne d’approvisionnement”.

En d’autres termes, les nouveaux AirPods 3 coûteront soit 199 $, comme le modèle actuel. Ou ils seront plus chers que les AirPod de 2e génération avec étui de chargement sans fil.

Compte tenu de la concurrence massive en ce qui concerne les écouteurs sans fil de base, le scénario où le prix des AirPods 3 reste à 199 $ semble plus logique. Dans un tel cas, les AirPods 2 seront encore plus abordables. Et bien sûr, il existe de nombreuses offres AirPods dont vous pouvez profiter au cours de l’année.