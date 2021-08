Le prix à un médaillé de Cuba qui scandalise le monde

La délégation cubaine a été l’une des grandes révélations des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après avoir terminé en quatorzième position au tableau des médailles avec un total de 15 médailles réparties en sept d’or, trois d’argent et cinq de bronze.

Une grande partie de ces médailles pour Cuba sont venues de la main de la boxe, avec les médailles d’or remportées par Andy Cruz, Julio La Cruz, Arlen López et Roniel Iglesias, en plus du bronze de Lázaro Álvarez, et en lutte gréco-romaine, avec les médailles d’or de Mijaín López et Luis Alberto Orta, en plus du bronze de Reineris Salas.

Cependant, Malgré le succès cubain aux Jeux Olympiques, au cours des dernières heures, une image est devenue virale qui montre le maigre prix avec lequel le gouvernement cubain récompense plusieurs de ses champions dans les grandes compétitions internationales.

Dans cette image apparaît le jeune boxeur cubain Ronnis lvarez, qui a remporté le titre lors de la qualification panaméricaine de boxe jeunesse célébrée au Mexique, avec la médaille d’or obtenue en tant que champion et, avec lui, un lot de produits alimentaires et d’hygiène de base en récompense de votre réussite sportive.

Si vous gagnez une médaille, le régime communiste vous récompense avec un « combo nourriture et produits de base ». Cela inclut “une citrouille”. Cela ressemble à un mème, mais non. pic.twitter.com/KQDHMNLEgr – Yusnaby Pérez (@Yusnaby) 11 août 2021

Une récompense en nature qui a indigné une grande partie de l’opposition à Cuba, qui juge insuffisante la reconnaissance des jeunes sportifs tout en critiquant à nouveau durement le gouvernement de Miguel Díaz-Canel après les manifestations citoyennes de ces dernières semaines dans le pays. C’est aussi un prix qui est loin de ce que d’autres pays offrent à leurs athlètes après avoir remporté des succès dans des événements tels que les Jeux Olympiques, puisque Des pays comme Singapour ont donné à leurs athlètes 746 000 $ (635 000 $) en cas de médaille d’or. Il faudra attendre que Ronnis Álvarez continue de grandir dans le monde de la boxe pour voir s’il reçoit une meilleure reconnaissance de la part du gouvernement cubain pour ses exploits sportifs.