Le prix AUDIO gagne 17,6% à 2,96 $ – Où acheter AUDIO Crypto new media

in

L’espace crypto s’est développé au fil des ans et il est maintenant devenu une plaque tournante majeure pour tous les secteurs. Les blockchains à venir recherchent des niches uniques sur lesquelles elles peuvent se concentrer pour stimuler l’adoption. L’une des blockchains qui recherchaient l’unicité était Audius. Son jeton natif, AUDIO, a bénéficié de cette adoption, et sa valeur a augmenté ce mois-ci à cause de cela.

AUDIO se négocie à 2,96 $ au moment de la rédaction après un gain de 17,6% en 24 heures.

Analyse des prix AUDIO

Source : Tradingview

Le jeton AUDIO a pris de la valeur au cours du mois dernier. Cependant, la principale tendance à la hausse s’est produite le 16 août, où la pièce a augmenté de plus de 100%. Cependant, AUDIO n’a pas réussi à maintenir ces niveaux élevés et de légères corrections ont eu lieu. Néanmoins, il montre toujours de forts signaux haussiers.

S’il y a une tendance à la hausse continue des prix de l’AUDIO, la prochaine résistance que l’altcoin testera est de 3,00 $. Au cours des sessions intrajournalières des dernières 24 heures, AUDIO a atteint ce niveau, mais les taureaux n’étaient pas assez forts pour le maintenir, d’où le léger recul. Cependant, si nous voyons les acheteurs accumuler leurs gains, AUDO pourrait retester ce niveau et aller plus haut.

D’un autre côté, les prix d’AUDIO pourraient également baisser. Dans ce cas, le support inférieur de 2,94 $ sera retesté. Ce niveau pourrait déclencher un rallye haussier si le soutien du marché se renforce. S’il y a une baisse en dessous de 2,50 $, cela pourrait déclencher des ventes massives de commerçants anxieux, provoquant de nouvelles baisses de valeur.

AUDIO est devenu célèbre après son intégration sur TikTok, une plate-forme de médias sociaux populaire avec plus d’un milliard d’utilisateurs. Après la nouvelle, la valeur d’AUDIO a grimpé d’environ 143%, mais le saut n’a pas pu être maintenu longtemps en raison de la volatilité sur l’ensemble du marché.

Bien qu’elle soit l’une des startups les plus récentes de la blockchain, Audius a été largement adoptée et la plate-forme musicale compte plus de 5 millions d’utilisateurs. C’est un signe positif pour les prix d’AUDIO.

Où acheter de l’AUDIO

Pour acheter AUDIO, vous pouvez créer un compte d’échange de crypto-monnaie sur les plateformes suivantes :

eToro est l’une des principales bourses d’échange de copies sociales. Les frais et commissions de trading d’eToro sont favorables aux traders. L’échange dispose également de fonctionnalités conviviales telles que le trading de copie et un compte de démonstration, ce qui facilite le trading cryptographique pour les débutants.

Vous pouvez également acheter de l’AUDIO auprès de FTX. FTX est l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaie. Il compte un grand nombre d’utilisateurs et prend en charge une grande variété de crypto-monnaies et de paires de trading. Les frais de négociation de FTX sont également bas.

Vous cherchez à acheter ou à échanger Crypto maintenant? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur