Le prix Bitcoin de 51K $ n’est pas un problème car «  structurellement, rien n’a changé  »

Le 25 mars, les inquiétudes entourant l’expiration record des options de 6,1 milliards de dollars (BTC) ce vendredi ont déclenché une liquidation du jour au lendemain qui a fait chuter le prix du Bitcoin à 50400 dollars.

Le ralentissement n’a pas été une surprise pour de nombreux traders et certains ont appelé à un test possible du niveau de soutien de 47 000 $. Malgré la perte d’élan haussier de Bitcoin, plusieurs indicateurs dérivés, y compris une prime à terme haussière et un biais neutre, suggèrent que le prix pourrait ne pas descendre en dessous de 50000 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Alors que les indicateurs techniques brossent un tableau mitigé de l’action des prix à court terme de Bitcoin, l’actif conserve des fondamentaux solides aujourd’hui, les médias ont rapporté que les fonds souverains avaient commencé à se renseigner sur l’ouverture de positions en BTC. Cela indique une adoption mondiale croissante de la BTC et du secteur de la crypto-monnaie dans son ensemble, car de nouveaux trusts Ether (ETH) sont également en cours de création pour servir les investisseurs institutionnels.

Les analystes suggèrent que le marché est survendu

Le co-fondateur et directeur technique de Glassnode, Rafael Schultze-Kraft, a récemment mis en évidence une baisse possible sur la base de la faible répartition des prix réalisés entre 51 100 $ et 54 000 $.

Pas beaucoup de #Bitcoin réalisé entre ici et 51k $. Je ne serais pas surpris si nous plongions un peu plus. Le meilleur support en chaîne actuellement à 47400 $ .https: //t.co/3GFPTQPp6F pic.twitter.com/NLBQvEIGfB – Rafael Schultze-Kraft (@ n3ocortex) 22 mars 2021

Dans un tweet de suivi après la chute de jeudi, Schultze-Kraft a réaffirmé que la baisse n’était «pas inattendue» et à son avis, les perspectives globales restent optimistes.

Schultze-Kraft a déclaré:

«Structurellement, rien n’a changé. Je n’ai pas encore vu de point de données indiquant une baisse à long terme. »

Des preuves supplémentaires d’un possible redressement à court terme peuvent être trouvées en examinant la variation de l’offre de liquidités de Bitcoin, qui a diminué de la plus grande quantité en plus de 6 mois.

Changement d’approvisionnement en liquide Bitcoin. Source: Glassnode

Cela suggère qu’un grand nombre de BTC ont été retirés de l’approvisionnement en circulation et déposés dans des portefeuilles de stockage à plus long terme alors que les taureaux se préparent à une tendance à la hausse du prix.

Les altcoins coulent plus bas

La majorité des altcoins ont été durement touchées par la vente de Bitcoin alors que les traders du marché ont quitté leurs positions pour tenter de conserver leurs gains récents.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

Le seul qui se démarque parmi les altcoins est Aragon (ANT), dont le récent pivot vers DeFi et les jetons non fongibles a contribué à déclencher un rallye de 50% à 13,56 $.

Holochain (HOT) et Balancer (BAL) ont également réussi à enregistrer un gain positif de 5,2% et 6,4% respectivement.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 1,62 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 59,4%.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.