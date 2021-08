Le prix Bitcoin réalisé atteint un niveau record Crypto new media

in

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTgzMjE0NDYzOTI1NjI1ODk0/unnamed-1.png

Le prix du bitcoin réalisé, mesurant la valeur de chaque dernier UTXO déplacé pour calculer le prix du bitcoin, a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré.

Ce qui suit est tiré d'une édition récente de Deep Dive, le bulletin d'information sur les marchés haut de gamme de Bitcoin Magazine.

Le prix réalisé du bitcoin a dépassé son sommet historique atteint le 12 mai plus tôt cette année, la métrique étant actuellement de 20 200 $. Le prix réalisé mesure la valeur que chaque UTXO du réseau a déplacé pour la dernière fois pour calculer le prix du bitcoin.

Alors que la capitalisation boursière du bitcoin est calculée en multipliant l’offre en circulation par le prix au comptant, la capitalisation réalisée prend chaque « pièce » sur le marché et utilise le prix auquel la pièce (ou plus techniquement : UTXO) a bougé pour la dernière fois dans le calcul. Ainsi, le prix réalisé prend simplement la capitalisation réalisée et la divise par l’offre en circulation.

Le prix réalisé peut souvent fournir plus de signal quant à l’activité des investisseurs sur le réseau, car il quantifie que le bitcoin échange réellement des mains, et que le prix n’est pas simplement en hausse sur la marge via les marchés dérivés ou par le commerce de lavage de baleines.

Dans le Daily Dive # 022, nous avons couvert les tendances entourant le prix réalisé alors que le bitcoin a reculé de 50% par rapport au plus haut historique, faisant baisser le prix réalisé avec lui, alors que la classe des investisseurs 2021 a capitulé de manière majeure.

Lorsque l’on examine l’historique du prix réalisé, des modèles intéressants émergent dans différentes phases du marché, et des baisses soutenues du prix réalisé ne sont pas un signe positif.

Graphique de The Daily Dive #022 – Un examen approfondi de l’accumulation en chaîne

“Il est très possible que le prix réalisé suive un schéma similaire au cycle de 2013, où le prix réalisé a brièvement entamé une tendance à la baisse avant de se redresser avec le début du deuxième acte de la tristement célèbre” double bulle “. À notre avis, c’est le cas le plus probable, plutôt qu’un marché baissier pluriannuel suivi d’une ré-accumulation. » – The Daily Dive #022 – Un regard approfondi sur l’accumulation en chaîne

Avec l’augmentation du prix réalisé à des niveaux record et le bitcoin étant toujours inférieur d’environ 27% au prix ATH fixé en avril, le ratio valeur marchande/valeur réalisée est à des niveaux beaucoup plus attractifs.