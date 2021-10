Le prix BTC fait allusion à 100 000 $ dès que l’intérêt ouvert de Bitcoin augmente

Les traders de crypto utilisent souvent l’intérêt ouvert pour évaluer le sentiment du marché.

Cela implique que les taureaux vendront leurs avoirs après l’expiration.

L’actif le plus précieux a bondi de plus de 62 000 $ avant le premier ETF à terme Bitcoin américain. Une augmentation du prix du BTC et de l’intérêt ouvert est considérée comme confirmant la dynamique haussière d’un actif.

Glassnode, une plate-forme de statistiques cryptographiques, a rapporté que l'intérêt ouvert de Bitcoin a augmenté de 107% pour atteindre 12,2 milliards de dollars le 18 octobre 2021. Cette croissance croissante a tendance à stimuler l'activité des prix.

En 2020, l’intérêt ouvert futur de la star crypto a augmenté de 98%. Au cours de sa première moitié de Bull Run, l’intérêt ouvert était de plus de 15 milliards de dollars, avec un sommet de 64 863 $. Ainsi, l’augmentation récente de l’intérêt ouvert indique que les commerçants experts reviennent sur le marché Bitcoin.

Les baleines au volant de l’élan

Un sommet quotidien de 1,5 milliard de dollars dans l’activité d’options la semaine dernière indique d’énormes augmentations de prix à venir. La même raison a précédemment poussé l’élan des prix de l’actif le plus dominant vers le nouvel ATH. Cependant, selon les statistiques de Bybt, 72,87 % des longues liquidations ont eu lieu au cours des dernières 24 heures, ce qui suggère un intérêt accru pour l’actif.

Fait intéressant, les baleines semblent assez positives à propos de l’atout. Ils veulent des positions longues jusqu’à 100 000 $. Les données de Glassnode ont également montré jusqu’à 350 millions de dollars de volume d’intérêts ouverts piégés avec des options d’achat expirant en 2021. Cela implique que les taureaux vendront leurs avoirs après l’expiration, abaissant la valeur de la pièce de 10 % à 15 %.

Selon CoinMarketCap, l’actif s’est échangé à 61 263 $, en hausse de 0,33% au cours des 24 heures précédentes. À long terme, l’actif pourrait bien surpasser l’ATH. À court terme, les vendeurs étant légèrement plus nombreux que les acheteurs, le prix BTC devrait revoir 59 500 $ et peut-être se redresser.