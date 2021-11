Le prix BTC vise k alors que les entrées dans Bitcoin atteignent un nouveau record de .9B

La montée en flèche de Bitcoin n’est qu’une « confirmation d’une configuration de marché incroyablement solide ». L’éther « tendance comme un rêve » a également atteint un nouveau sommet à 4 845 $, tandis que Tron avait étonnamment le troisième plus grand afflux et DOT avait son plus grand afflux hebdomadaire jamais enregistré.

Les entrées dans les produits d’investissement Bitcoin ont atteint un record de 8,9 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, dépassant le record de 6,7 milliards de dollars de l’année dernière, selon les données hebdomadaires du gestionnaire d’actifs numériques CoinShares.

Au milieu de cela, tôt mardi, Bitcoin a atteint un nouveau record historique à 68 660 $ alors que les investisseurs achètent la crypto-monnaie sur un élan positif, en tant que couverture contre l’inflation et acceptation plus répandue du gouvernement.

Pour la semaine se terminant le 5 novembre, sur un total de 174 millions de dollars d’entrées, Bitcoin en représentait 95 millions de dollars. Au cours de cette course haussière de 8 semaines, les entrées totales de Bitcoins ont été de 2,8 milliards de dollars, avec un chiffre record de 6,4 milliards de dollars depuis le début de l’année.

« La flambée des prix du BTC n’est que la confirmation d’une configuration de marché incroyablement solide qui s’est développée tout au long du mois d’octobre », a déclaré Mikkel Morch, directeur exécutif du crypto hedge fund ARK36.

« Comme le solde d’échange de bitcoins est à son plus bas depuis trois ans alors que l’offre de détenteurs à long terme est à un niveau record, il y a tout simplement trop peu de bitcoins disponibles pour répondre à la demande. »

L’enthousiasme pour l’adoption de la cryptographie et l’inquiétude face à l’inflation stimulent la dynamique de la classe d’actifs. Tout comme la cryptographie, les sentiments de risque peuvent également être observés sur le marché boursier mondial, qui atteint de nouveaux sommets alors que les investisseurs accueillent favorablement l’adoption d’une facture de dépenses d’infrastructure de mille milliards de dollars aux États-Unis.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont étendu leurs gains à huit sessions consécutives tandis que le Dow Jones a quant à lui enregistré son deuxième record consécutif de clôture.

Même l’or a réussi à atteindre un sommet de deux mois, au-dessus de 1 820 $ l’once, soutenu par un dollar plus faible et des préoccupations persistantes en matière d’inflation.

De plus, la saisonnalité du quatrième trimestre favorise la crypto-monnaie, et même l’astrologie voit le marché se redresser au début de la nouvelle année.

15/ ii. Janvier 2022 à fin février 2022 :

Mercure rétrograde pourrait entraîner une certaine incertitude sur Bitcoin en raison de nouvelles et d’informations particulières. Cette incertitude pourrait s’étendre au-delà de février étant donné certains signaux de contraction : – QCP Capital (@QCPCapital) 4 novembre 2021

Hors Bitcoin, les produits de crypto-monnaie ont enregistré leur 12e semaine consécutive de collecte des investisseurs institutionnels.

L’éther, qui a également atteint un nouveau sommet à 4 845 $, a enregistré 31,4 millions de dollars d’entrées la semaine dernière, reflétant un regain d’optimisme.

« Crypto est l’endroit où se trouve l’argent rapide », a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone. « (Ether) évolue comme un rêve, et je serais long et fort ici », a-t-il ajouté. « Les clients sont longs nets, avec 79% des positions ouvertes détenues longtemps, et je peux sentir que la fête de 5 000 $ pourrait commencer bientôt. »

Alors que la part de marché d’Ehereum a diminué à mesure que la domination de Bitcoin a augmenté au cours des derniers mois, son signe de performance de prix solide avec des entrées a poussé ses actifs sous-gérés à un niveau record de 20 milliards de dollars également par rapport aux 53,3 milliards de dollars de Bitcoin.

Étonnamment, Justin Sun a fondé Tron qui a enregistré le 3e plus grand afflux à 21,9 millions de dollars, portant ses afflux cumulatifs à 79 millions de dollars, ce qui en fait le 8e par AUM.

Les AUM chez Grayscale et CoinShares ont également augmenté la semaine dernière pour atteindre respectivement 55,67 milliards de dollars et 5,5 milliards de dollars.

Les AUM chez Grayscale et CoinShares ont également augmenté la semaine dernière pour atteindre respectivement 55,67 milliards de dollars et 5,5 milliards de dollars.

Les altcoins restent populaires avec des entrées notables de Polkadot totalisant 9,6 millions de dollars, ce qui représente son plus gros hebdomadaire jamais enregistré.

-1,11 à 2,13% Volume 1,68 b Changement -1,11 $ Ouvert 52,05 $ Circulation 987,58 m Capitalisation boursière 51,4 b 11 min Forte reprise de la demande: le prix BTC vise 69 000 $ alors que les entrées dans Bitcoin atteignent un nouveau record de 8,9 milliards de dollars 4 jours en niveaux de gris ajoute une avalanche (AVAX) et Terra (LUNA) à sa liste de considérations sur les produits d’investissement 1 w Le prix de l’éther atteint un nouvel ATH après avoir rompu sa période de sécheresse avec les flux entrants, la tendance de la volatilité implicite de Bitcoin est à la baisse

Solana et Cardano ont également enregistré des entrées de 8,5 millions de dollars et 5 millions de dollars respectivement. Litecoin était le seul actif qui a enregistré des sorties de 1,9 million de dollars.

-0,73-0,30 % Volume 2,88 b Variation -0,73 $ Ouvert 244,89 $ Circulation de 302,65 m Capitalisation boursière 74,12 b 11 min Forte reprise de la demande: le prix BTC vise 69 000 $ alors que les entrées dans Bitcoin atteignent un nouveau record de 8,9 milliards de $ Le réseau de rendu 22 h s’intègre avec Solana, la qualifie de « la plus programmable et la plus sécurisée » Blockchain 2 d FTX PDG haussier sur le studio de jeu de premier plan intégrant la crypto, une initiative de 100 millions de dollars annoncée pour le jeu Web 3 sur Solana ADA 12,48 % Cardano / USD ADAUSD 2,30 $

0,2912,48 % Volume 5,72 b Changement 0,29 $ Ouvert 2,30 $ Circulation 33,28 b Capitalisation boursière 76,41 b 11 min Forte reprise de la demande: le prix BTC vise 69 000 $ alors que les entrées dans Bitcoin atteignent un nouveau record de 8,9 milliards de dollars 4 jours en niveaux de gris ajoute une avalanche (AVAX ) et Terra (LUNA) à sa liste de considérations sur les produits d’investissement 1 w Le prix de l’éther atteint un nouvel ATH après avoir rompu sa période de sécheresse avec les flux entrants, la volatilité implicite de Bitcoin tend à baisser LTC 19,63% Litecoin / USD LTCUSD 252,70 $

49,6019,63 % Volume 5,26 b Variation 49,60 $ Ouvert 252,70 $ Circulation 68,93 m Capitalisation boursière 17,42 b 11 min Forte reprise de la demande: le prix BTC vise 69 000 $ alors que les entrées dans Bitcoin atteignent un nouveau record de 8,9 milliards de dollars 4 jours en niveaux de gris ajoute une avalanche (AVAX ) et Terra (LUNA) à sa liste d’examen des produits d’investissement 6 d La plus grande banque d’Australie autorise ses 6,5 millions d’utilisateurs à acheter, vendre et détenir 10 crypto-monnaies via son application

« Nous avons le sentiment que le marché a changé », a déclaré Matthew Dibb, COO chez Stack Funds, gestionnaire d’actifs crypto basé à Singapour, soulignant une forte augmentation de la demande des grands investisseurs et même des fonds de pension.

« Les gens se rendent compte maintenant que ne pas avoir d’exposition, même un petit montant, n’est probablement pas une bonne chose pour l’avenir, ils doivent donc allouer à ce prix. »

Dans l’ensemble, la capitalisation boursière totale a maintenant dépassé les 3 000 milliards de dollars.

