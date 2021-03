Le prix commence à Rs 26,500

Les Samsung Galaxy A52 et Galaxy A72 sont désormais disponibles en Inde.

Les deux téléphones contiennent des caméras principales de 64 MP, une classification IP67 et des écrans à 90 Hz.

Le prix commence à Rs 26,499 pour le Galaxy A52.

Quelques jours après avoir annoncé le Samsung Galaxy A52 et le Galaxy A72 en Europe, la société a maintenant confirmé les détails de prix et de disponibilité pour l’Inde.

Au cas où vous n’auriez pas compris l’annonce de cette semaine, le Samsung Galaxy A52 embarque un AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone est alimenté par une batterie de 4500 mAh et contient un chargeur de 15 W dans la boîte. Le Galaxy A72 arbore quant à lui un écran AMOLED plus grand de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ceci est associé à une batterie de 5000 mAh.

Les deux téléphones sont dotés de vivaneaux principaux de 64 MP, auxquels s’ajoutent un objectif macro ultra-large de 12 MP et un objectif macro 5 MP. Cependant, le Galaxy A52 utilise un capteur bokeh 5MP dans son quatrième emplacement pour appareil photo, tandis que l’A72 utilise un téléobjectif 8MP. Le duo utilise tous les deux des tireurs selfie 32MP à l’avant.

En ce qui concerne la puissance de traitement, le Snapdragon 720G est présent dans les deux téléphones, tandis que chaque appareil contient également des indices de résistance à l’eau et à la poussière IP67.

Samsung Galaxy A52 et A72: prix et disponibilité en Inde

Mais combien coûte chacun en Inde? Le Samsung Galaxy A52 sera disponible sous deux formes de stockage. La version 6 Go de RAM / 128 Go de stockage se vend au prix de 26 499 Rs (~ 364 $) sur le magasin Samsung Inde. La version 8 Go / 128 Go coûte Rs 27 999 (~ 385 $). C’est une augmentation de prix notable par rapport au Galaxy A51 qui a été lancé à Rs 23999 (~ 330 $). Les prix de Samsung le placent également dans une lutte directe avec le Galaxy M51.

Le Galaxy A72 vise un peu plus haut. Son prix commence à Rs 34 999 (~ 481 $) pour la version 8 Go / 128 Go et passe à Rs 37 999 (~ 522 $) pour l’option 8 Go / 256 Go. Samsung lance apparemment un défi à la série Xiaomi Mi 10T. Les deux versions sont disponibles sur la boutique Samsung Inde.