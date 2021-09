Le prix d’Amazon Smart Plug atteint 0,99 $ en vente de 2 jours

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les Prise intelligente Amazon n’est pas la prise intelligente la moins chère que vous trouverez sur le site d’Amazon. En fait, certains pourraient considérer le prix Amazon Smart Plug comme un gros fou. Amazon en demande beaucoup pour ce petit gadget à 25$. Zut, même incroyablement populaire Prises intelligentes TP-Link Kasa ne sont que de 6,24 $ chacun en ce moment. La prise intelligente d’Amazon n’est pas non plus la plus compacte ni la plus riche en fonctionnalités. Il ne fonctionne même pas avec Google Assistant comme la plupart des prises, ou avec l’assistant vocal Siri d’Apple. Il est cependant fabriqué par Amazon, ce qui signifie que des millions et des millions de personnes sont prêtes à payer une prime. Cela pourrait même valoir le coup, après tout. Vous obtenez une prise intelligente d’une marque de confiance dont vous savez également qu’elle fonctionnera aussi facilement que possible avec Alexa.

Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles aujourd’hui pour les personnes qui souhaitent rester avec Amazon lors de l’achat de prises intelligentes. Le 25$ Prise intelligente Amazon est en vente aujourd’hui pour seulement 0,99 $ grâce à une promotion folle de 2 jours ! Inutile de dire que c’est le prix le plus bas de tous les temps. La mauvaise nouvelle, cependant, est qu’il y a un hic. Allez… vous savez qu’il devait y avoir un hic.

Amazon Smart Plug, fonctionne avec Alexa – Un appareil certifié pour les humains Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 0,99 $ Vous économisez : 24,00 $ (96 %) Acheter maintenantCode promo : PLUG99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le prix d’Amazon Smart Plug atteint un nouveau plus bas historique

Tant qu’Alexa est votre assistant personnel de prédilection, le Prise intelligente Amazon est la crème de la crème en matière de prises intelligentes Wi-Fi. C’est bien construit et c’est fait pour durer. De plus, la conception garantit que la fiche ne bloque pas l’autre prise lorsqu’elle est utilisée. À quel point est-ce ennuyeux quand vous avez une prise intelligente ronde qui est trop grosse pour que vous ne puissiez rien brancher d’autre ? !

À 25 $, la prise intelligente Wi-Fi de marque Amazon est définitivement un défi de taille. Pire encore, Amazon propose rarement des remises sur sa prise intelligente. Bien sûr, cela a beaucoup de sens si l’on considère le fait qu’il s’agit de la prise intelligente la plus vendue sur Amazon, même avec un prix de 25 $. Aujourd’hui, cependant, vous pouvez acheter une prise intelligente Amazon pour un nouveau prix bas historique de seulement 0,99 $ lorsque vous utilisez le code promo FICHE99 à la caisse ! Non, ce n’est pas une faute de frappe… vous pouvez sérieusement en obtenir un pour moins de 1 $.

Maintenant pour la capture. Oui, bien sûr, il fallait savoir qu’il y aurait un hic. En fait, il s’avère qu’il y a deux pièges.

Premièrement, cet accord n’est valable que pour deux jours. Il expire en fin de journée le jeudi 29 septembre. Deuxièmement, et peut-être plus important encore, tout le monde n’est pas éligible à cet accord. De plus, nous n’avons aucune idée de qui est réellement éligible à cet accord. Consultez les termes et conditions sur le site d’Amazon et vous verrez qu’il n’y a aucun critère mentionné. Il dit simplement ce qui suit : « Entrez le code PLUG99 à la caisse pour recevoir une Amazon Smart Plug pour 0,99 $, si éligible. »

🤷‍♂️

L’essentiel est qu’il n’y a qu’une seule façon de savoir si vous pouvez participer à l’action. Ajouter un Prise intelligente Amazon à votre panier. Ensuite, utilisez le code promo FICHE99 à la caisse. Si cela fonctionne, vous venez de vous attribuer une superbe prise intelligente Alexa avec 367 000 avis 5 étoiles pour moins d’un dollar. Si cela ne fonctionne pas, vous n’avez rien perdu.

C’est la meilleure offre que nous ayons jamais vue pour le Prise intelligente Amazon. Une fois que ce sera terminé, nous doutons fortement que cet appareil populaire redescende à 0,99 $ de sitôt, voire jamais. La bonne nouvelle est qu’il existe une autre offre intéressante pour les personnes qui ne sont pas éligibles. Tout le monde peut se procurer un pack de 4 best-sellers Prises intelligentes Wi-Fi Esicoo avec Alexa et Google Assistant pour seulement 15,29 $. C’est seulement 3,82 $ chacun !

Smart Plug ESICOO – Plug A Certified Compatible avec Alexa, Echo et Google Home – Seulement WiFi 2.… Prix catalogue : 17,99 $ Prix : 15,29 $ (3,82 $ / compte) Vous économisez : 2,70 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

