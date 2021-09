Le prix d’Ariva augmente de 124% en 24 heures : c’est ici que vous achetez Ariva (ARV)

À une époque où les crypto-monnaies ont influencé positivement la plupart des industries à travers le monde, un nouvel entrant, l’Ariva (ARV), a démarré en trombe. La pièce est dans une tendance haussière depuis son introduction et l’élan semble prendre de l’ampleur au fil du temps.

Pour aider les nouveaux investisseurs et commerçants à la recherche de crypto-monnaie, Invezz a créé un court article pour aider les commerçants et les investisseurs de crypto-monnaie à comprendre ce qu’est Ariva (ARV) et à trouver le meilleur endroit pour l’acheter.

Meilleurs endroits pour acheter Ariva (ARV)

Qu’est-ce qu’Ariva (ARV) ?

La pièce Ariva (ARV) est le token natif du réseau Ariva Digital.

Étant un nouveau réseau blockchain, vous en entendrez probablement parler pour la première fois. Mais c’est pourquoi Invezz est ici.

Ariva Digital est un réseau mondial de voyages et de tourisme B2C qui permet aux utilisateurs de partager des expériences de voyage, de faire des réservations à l’aide de crypto-monnaies et de gagner également en termes de jetons ARV pour les réservations et le partage de contenu. Ariva vise à éliminer les frais de transfert d’argent, en particulier dans l’industrie du tourisme et du voyage.

Dois-je acheter la pièce Ariva (ARV) aujourd’hui ?

Ariva (ARV) est une bonne opportunité d’investissement si vous recherchez un nouveau projet de blockchain qui a de grandes perspectives de croissance.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Ariva

En tant que réseau de blockchain axé sur le tourisme, Ariva Digital a de grandes perspectives de croissance et le prix de son ARV token natif devrait augmenter à l’avenir.

La couverture des médias sociaux d’Ariva

💵 50 000 $ Airdrop #Ariva x @CoinMarketCap 🎉Le plus grand événement ARIVA AIRDROP🎉 ⏰Période (à venir) :

22 sept. 2021 – 11 oct. 2021 Détails : https://t.co/TeHv4e0Ikw Tâches faciles 💸partagez 50 000 $ en #ARV $ ARIVA #arivacoin #airdrop #crypto #CoinMarketCap pic.twitter.com/kV1xvVWVXX – Ariva Digital (@ArivaCoin) 18 septembre 2021

https://t.co/dLFPf3c89u$ARV $ARIVA #arivacoin #crypto #cryptomonnaie – Ariva Digital (@ArivaCoin) 17 septembre 2021

