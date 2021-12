Le prix de 70 $ de FF7 Remake fait paniquer les fans de PC

Image : Square Enix

Le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X/S a permis aux entreprises de facturer plus cher leurs jeux sur console et beaucoup ont sauté sur l’occasion. Avec Final Fantasy VII Remake Intergrade et Forespoken, cette nouvelle étiquette de prix de 70 $ fait une apparition controversée sur PC, une plate-forme traditionnellement vue à des prix moins chers. Certaines personnes craignent que ce ne soit le début d’une hausse généralisée des prix, même si elle était attendue depuis longtemps.

Les joueurs PC ont remarqué le nouveau prix sur la liste Epic Games Store peu de temps après que Square Enix a annoncé le port RPG, une première dans un écosystème compétitif connu pour ses remises importantes. Le prix, qui comprend le DLC post-sortie, a depuis été caché. La page indique maintenant seulement que le jeu « arrive bientôt », malgré le fait que le jeu sortira dans quelques jours le 16 décembre. Le prochain RPG d’action Forspoken, quant à lui, affiche toujours son prix de 70 $ sur Steam, et sa page de discussion est dominée par un fil de discussion de plus de 300 commentaires à ce sujet.

L’année dernière, Activision, Take-Two, Sony et d’autres ont révélé que les versions de nouvelle génération de leurs jeux de nouvelle génération auraient une majoration de 10 $ par rapport au prix généralement standardisé des jeux vidéo de 60 $. Certains concurrents permettent aux joueurs de mettre à niveau leurs jeux de dernière génération gratuitement, tandis que quiconque souhaite jouer à Call of Duty: Black Ops Cold War ou Spider-Man: Miles Morales sur PS5 devra payer un supplément pour en profiter avec une plus grande fidélité.

« Nous avons annoncé un prix de 70 $ pour NBA 2K21 », a déclaré le PDG de l’éditeur de Take-Two, Strauss Zelnick, plus tôt cette année après que le match de basket soit devenu le premier à adopter la randonnée. « Notre point de vue était que nous offrons un éventail d’expériences extraordinaires, beaucoup de rejouabilité, et la dernière fois qu’il y a eu une augmentation de prix de première ligne aux États-Unis était 2005, 2006, donc nous pensons que les consommateurs étaient prêts pour cela.

Image : Square Enix

Jusqu’à présent, ces jeux sont restés à 60 $ sur PC, bien que ces versions puissent fonctionner aussi bien ou dans certains cas même mieux que leurs homologues de console de nouvelle génération. Les joueurs PC n’ont pas non plus à payer d’abonnement mensuel pour accéder à leurs modes en ligne.

De nombreux dirigeants et concepteurs de jeux ont longtemps soutenu que le prix actuel de 60 $ n’était pas viable pour les blockbusters étant donné les coûts exponentiellement croissants du développement à gros budget. Dans le même temps, de nombreux jeux les plus vendus chaque année ne sont pas créés par des armées de développeurs poussant les graphismes et l’informatique au maximum. Et des étiquettes de prix plus élevées sont tout autant une opportunité pour les entreprises de renforcer leurs marges bénéficiaires que de payer les personnes qui créent réellement leurs jeux.

Lire la suite: Voici une statistique qui fausse la valeur d’un jeu

« Il n’y a aucune raison de présumer de la bonne foi au nom d’entreprises qui n’en méritent aucune », a écrit le streamer Twitch CaseyExplosion sur Twitter au cours du week-end. « Ils augmenteront les prix si les gens paient, et garderont également tout le reste de la merde gluante et prédatrice. Il ne s’agit pas de l’un ou l’autre, et nous ne sommes en aucun cas en mesure de négocier avec eux à ce sujet.

Call of Duty est un best-seller annuel et Activision Blizzard licencie toujours régulièrement des personnes. Pas plus tard que la semaine dernière, les développeurs ont commencé à distribuer des cartes d’autorisation syndicale après les licenciements récemment annoncés pour l’équipe d’assurance qualité sur Call of Duty: Warzone, le jeu gratuit incroyablement populaire et lucratif de la franchise qui génère des millions de revenus chaque jour uniquement grâce aux microtransactions. . S’il est vrai que les coûts de développement de jeux continuent de gonfler à chaque génération de console, une hausse des prix ne ferait pas de manière réaliste une différence significative quant au maintien ou non de ces mauvaises conditions dans l’entreprise.

Tout le monde sur PC n’est pas en colère contre le premier nouveau domino à tomber. Certains ont souligné sur les pages de discussion Steam et ailleurs que les remises sont si répandues de toute façon que la plupart des gens peuvent s’en tirer sans jamais payer le prix fort s’ils sont prêts à attendre. À titre d’exemple récent, Guardians of the Galaxy, sorti il ​​y a quelques mois, est déjà à 39 $ sur Steam.

Cela montre à quel point tout plafond de prix général, qu’il s’agisse de 60 $ ou de 70 $, est absurde et artificiel au départ. Beaucoup de jeux pourraient coûter moins cher, et le font. Beaucoup pourraient coûter beaucoup, beaucoup plus, et toujours en valoir la peine.