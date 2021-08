Le prix de BABYDOGE gagne 3,4% à 0,000000001608 $ – Où acheter Baby Doge ⋆ Crypto new media

in

En juillet, BABYDOGE est devenu célèbre après qu’Elon Musk a inclus la pièce dans un tweet contenant des paroles d’une célèbre chanson pour enfants. La mention de Musk a créé beaucoup de buzz pour la pièce, où sa valeur a grimpé massivement. La pièce qui avait été lancée à peine un mois avant le tweet est devenue une énorme sensation dans le secteur de la crypto.

BABYDOGE se négocie à 0,000000001608 $ après un gain de 3,4% en 24 heures.

Analyse des prix BABYDOGE

Source : Coingecko

La volatilité de Baby Doge a ralenti ce mois-ci. Après avoir atteint un niveau record le 5 juillet après le tweet d’Elon Musk, l’altcoin n’a pas réussi à atteindre des niveaux plus élevés et a montré des signes de stagnation.

Le marché a réalisé des gains incroyables au cours des deux dernières semaines à la suite d’un récent sentiment haussier. Cependant, BABYDOGE n’a pas réussi à enregistrer ces gains, et au lieu de créer de nouveaux sommets comme l’ont fait la plupart des altcoins, sa valeur actuelle est une baisse hebdomadaire de près de 30%.

Néanmoins, baby doge a montré des signes de récupération au cours des dernières 24 heures après avoir fait de légers gains. Si la tendance haussière se maintient, nous pourrions voir l’altcoin se diriger vers la prochaine résistance de 0,00000000022 $ créée le 10 août. Pour que la pièce atteigne et dépasse son sommet historique de 0,00000000589 $, elle doit suivre une tendance haussière de plus de 75%.

Les gains de Baby dogecoin au cours des dernières 24 heures sont attribués à la récente inscription par OKEx. OKEx est l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaie, et l’inscription de baby doge a légèrement eu un impact sur la pièce, car son prix a bondi de 25% peu de temps après. Cependant, baby doge n’a pas réussi à maintenir la tendance haussière et s’est retiré peu de temps après.

Où acheter BABYDOGE

Si vous souhaitez acheter baby doge, vous pouvez créer un compte sur les plateformes suivantes :

L’une des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des baby doge est eToro. eToro est une plateforme de trading de copie sociale, donc en tant que nouveau trader, vous pouvez utiliser eToro pour obtenir des stratégies de trading qui vous aideront à réaliser des bénéfices.

OKEx a récemment listé baby doge pour le trading au comptant. En tant que l’une des plus grandes plateformes d’échange, OKEx prend en charge un large éventail de crypto-monnaies et de paires de trading. OKEx facture également des frais de négociation et des commissions peu élevés.