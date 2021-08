Le prix de Cardano (ADA) augmente de 5% sur l’actualité de la fonctionnalité des contrats intelligents Crypto new media

Alors que le marché global des crypto-monnaies semble modéré à ce stade, la cinquième plus grande crypto-monnaie au monde Cardano (ADA) montre des mouvements forts ! Au moment de la publication, le prix de Cardano est en hausse d’environ 5% et se négocie à 1,37 $ avec une capitalisation boursière de 42 milliards de dollars.

L’optimisme est soutenu par les commentaires positifs du fondateur Charles Hoskinson sur l’introduction de fonctionnalités de contrat intelligent sur la blockchain. La communauté Cardano attendait avec impatience cette mise à niveau.

Hoskinson a confirmé que peu de temps après le hard fork d’Alonzo, des contrats intelligents seront disponibles sur le réseau. Ainsi, a-t-il ajouté, qu’avec le temps, l’infrastructure de Cardano ne fera que gagner en efficacité.

L’annonce est intervenue lors d’une mise à jour en direct la semaine dernière, le 30 juillet. Hoskinson a également noté qu’il y avait deux développements parallèles menant au hard fork.

L’événement combinateur donnera « les capacités d’Alonzo au nœud ». Le développement de l’infrastructure autour du nœud permettant aux utilisateurs d’« exécuter à la fois du code hors chaîne et en chaîne et de créer des dapps complètes [decentralized applications]. ”

Calendrier du développement

Récemment, Charles Hoskinson a été critiqué pour avoir repoussé les délais de certaines mises à niveau clés sur le réseau. Dans sa dernière diffusion en direct, Hoskinson a également déclaré que l’infrastructure du hard fork sera disponible d’ici août-septembre. Il a en outre ajouté :

Les utilisateurs de Cardano (ADA) pourront “exécuter des contrats intelligents dès que le hard fork arrive sur l’infrastructure Cardano et créer un environnement de plus en plus amélioré pour le développement et le déploiement des applications Cardano”.

Cardano déploiera la prochaine fourche dure Alonzo en trois phases : bleu, blanc et violet. Chacune de ces phases sensibilisera le public à des fonctionnalités supplémentaires.

L’ADA de Cardano a été l’une des plus performantes cette année. Au prix de 1,31 $, ADA se négocie à 600% de gains depuis le début de l’année. La crypto-monnaie est rapidement devenue le cinquième actif numérique en termes de capitalisation boursière.

