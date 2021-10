Le prix de Cardano (ADA) peut être multiplié par 10, les commerçants pourraient n’être que le début d’un rallye monstre

Le prix du Bitcoin a augmenté au-delà 60 000 $ pour la première fois en 5 mois. La crypto star par volume de transactions a bondi de plus de 10,67 % au cours de la dernière semaine. D’un autre côté, Cardano Price se négocie dans une fourchette étroite, manifestant bientôt un mouvement majeur. Une fois que la domination de l’actif le plus valorisé commence à se déprécier en deçà 40, l’attention du trader pourrait immédiatement se porter sur ADA.

La nouvelle solution de mise à l’échelle de Cardano est en cours !

de Cardano Mise à niveau de la fourche dure Alonzo permis de construire et de déployer des contrats intelligents sur le réseau principal du réseau. L’écosystème envisage maintenant la prochaine phase de la mise à niveau appelée Basho! Cela se concentrera sur l’intégration de l’évolutivité, de l’interopérabilité et de l’optimisation. L’une des principales extensions de la mise à niveau sera l’ajout de nouvelles chaînes de blocs interopérables avec la chaîne principale de Cardano.

Pendant ce temps, un commerçant de crypto populaire baleine ADA mentionné que le Mise à niveau basho a le potentiel d’agir comme un catalyseur majeur pour l’action des prix dans les jours à venir. L’équipe travaille sur plus dans cette ère de feuille de route et devrait annoncer le lancement bientôt.

La consolidation des prix de Cardano se transforme en tendance haussière !

En regardant le graphique d’un jour, Cardano tente de casser un modèle de triangle symétrique. Actuellement, l’actif se négocie à un niveau de support crucial, une panne pourrait faire baisser le prix à 1,6 $ à 1,8 $ niveaux de soutien. Si l’altcoin sort de cette longue consolidation autour 2,178 $, cela pourrait alors augmenter le prix au-delà de l’ATH précédent de 3 $. En revanche, le RSI indique une phase de consolidation forte. La valeur s’élève à 44, indiquant une lutte égale entre acheteurs et vendeurs.

De plus, la plate-forme cryptographique populaire Capital-risque crypto a prédit une éventuelle action sur les prix de Cardano. Selon cela, l’actif reproduit maintenant le modèle qui était en arrière en avril 2021. Dans le graphique journalier de six heures montré, il a été indiqué que l’altcoin se négocie dans la fourchette très étroite de Moyenne mobile sur 20 jours. La pièce numérique pourrait générer des bénéfices importants si elle sortait de ce niveau. S’adressant à l’approche de la mise à niveau de Basho, a ajouté la plate-forme, l’actif pourrait également surpasser Bitcoin et Ethereum dans les prochains jours.

