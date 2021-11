Le prix de CREAM s’effondre alors que l’équipe annonce la distribution de jetons aux victimes du 3e piratage

DéFi

Le prix de CREAM s’effondre alors que l’équipe annonce la distribution de 1 453 415 jetons aux victimes du 3e hack de l’année

15 novembre 2021

Le prix du crypto-actif CREAM a chuté de plus de 44% depuis que CREAM Finance a annoncé la distribution d’un peu plus de 1,45 million de jetons CREAM aux utilisateurs concernés par l’exploitation des marchés V1 Ethereum.

Il y a environ trois semaines, Cream Finance a eu son troisième hack de l’année au numéro de bloc #13499798, dans lequel il a perdu au moins 130 millions de dollars.

9,42 millions de dollars ont été récupérés par Yearn Finance à l’époque, tandis que l’équipe de Cream Finance a annoncé une prime de bogue de 10% des fonds à l’attaquant en échange du retour des fonds des utilisateurs.

Au cours du week-end, l’équipe a annoncé la voie à suivre, selon laquelle 1 453 415 jetons CREAM seront distribués aux utilisateurs concernés. Les utilisateurs concernés peuvent réclamer leurs tokens CREAM sur https://app.cream.finance/claim.

Depuis l’annonce, le jeton CREAM a considérablement perdu de sa valeur. Au moment de la rédaction, la crypto-monnaie de 37,5 millions de dollars se négocie à 49,20 $, en baisse de 87% par rapport à son sommet historique de début février.

Cependant, la valeur totale verrouillée dans le protocole DeFi a bondi à 2,28 milliards de dollars, contre 1,42 milliard de dollars il y a dix jours, selon DeFi Llama.

Chère communauté CREAM et partenaires, Nous apprécions votre soutien alors que nous travaillons sur les prochaines étapes pour CREAM Finance et ce que cela signifie pour tout le monde. Nous avons exploré toutes les options qui s’offraient à nous avant d’arriver à la conclusion qu’il s’agissait de la meilleure voie à suivre. – Cream Finance 🍦 (@CreamdotFinance) 13 novembre 2021

Ceux qui ont réussi à faire leurs réclamations d’assurance avec Nexus Mutual ou Bridge Mutual ne seront pas éligibles pour réclamer ces jetons à moins qu’ils ne soient couverts à 100% par une assurance.

L’attribution des jetons CREAM pour chaque compte est basée sur leur position nette lorsque les marchés v1 ont été gelés.

« Nous utilisons les jetons CREAM restants dans la trésorerie et supprimons l’allocation de jetons CREAM restante de l’équipe de projet. Il n’y aura pas d’autres allocations CREAM à l’équipe.

Après l’attaque, la stratégie de liste des jetons du protocole a été resserrée pour ne plus inclure les actifs à longue traîne ou les jetons qui peuvent être emballés/déballés. Pour augmenter la sécurité, les limites du Collateral Cap sont également déployées sur tous les marchés.

Dans son annonce, l’équipe financière de CREAM a également déclaré qu’elle se concentrerait désormais sur son Iron Bank en élargissant l’offre de prêts de protocole à protocole et en se penchant davantage sur les actifs synthétiques.

