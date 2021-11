Le prix de Crypto.com (CRO) augmente fortement Que se passe-t-il ? Où ça va ?

Alors que la majeure partie du marché de la cryptographie est en baisse, le prix de la crypto-monnaie (CRO) de Crypto.com augmente, et si vous voulez savoir où elle va et comment elle le fait, vous devez rester et lire ceci.

Au moment d’écrire ces lignes, CRO se négocie à 0,585 $, accumulant un gain de 7,75 % au cours des dernières 24 heures et de 57,62 % au cours des 7 derniers jours.

La raison de cette hausse est assez particulière

Crypto.com vient de faire l’achat du nom de l’un des stades les plus importants des États-Unis et du monde, utilisé pour les matchs NBA, WNBA et NHL.

Le stade Staples Center situé à Los Angeles, sera rebaptisé Crypto.com, grâce à un contrat de 700 millions de dollars, d’une durée de 20 ans.

Cela devient donc l’accord le plus précieux pour les droits sur un lieu aux États-Unis. En dessous, il n’y a que celui conclu par la société de technologie SoFi, lorsqu’elle a acheté le nom d’un autre stade à Los Angeles pour 600 millions de dollars.

Le PDG de Crypto.com a partagé sa vision de la façon dont cela influencerait l’espace des crypto-monnaies.

Pour les années à venir, les gens se concentreront sur ce moment et s’en souviendront comme de l’événement où les crypto-monnaies ont traversé l’abîme de l’ordre établi. Kris Marzalek. PDG de Crypto.com.

Sur la période hebdomadaire du graphique CRO vs USDT, nous avons remarqué le rallye massif que cette crypto-monnaie s’est développé ces derniers temps.

Crypto.com a augmenté de plus de 200% en moins de deux mois. Le dernier rallye, certes pertinent, n’a fait que suivre une tendance déjà établie.

On assiste désormais à une dynamique à moyen terme très développée, qui devrait être sur le point de céder la place à une correction, même brève. Cependant, ce n’est pas une bonne idée de s’asseoir et de l’attendre.

En outre, nous voyons qu’une dynamique de tendance à long terme se développe également, qui, bien qu’elle puisse être prolongée davantage, a déjà très bien fonctionné.

Il est encore possible de marquer de nouveaux sommets dans les prochaines heures/jours

Sur le graphique de la bougie quotidienne, nous voyons que le prix de Crypto.com développe une tendance à court terme.

Aujourd’hui, nous assistons à un rejet important des prix élevés, donc un recul est susceptible de commencer.

Cependant, nous pourrions bien voir de nouveaux sommets historiques avant que cela ne se produise. La dynamique est haussière, et ce n’est presque jamais une très bonne idée de parier contre elle.

Le prix pourrait baisser dans les prochaines heures, mais tant que le support à 0,4140 $ se maintiendra, la tendance à court terme se maintiendra, et nous ne devrions pas penser qu’une correction pertinente va se produire, du moins pour le moment.

Analyse technique du graphique quotidien des prix de Crypto.com. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être acceptées comme conseil en investissement.

