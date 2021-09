Le prix de Google Pixel 6 fuit, et c’est pas mal du tout

TL;DR

Le prix de Google Pixel 6 pour l’Europe pourrait être aussi bas que 649 € (~ 758 $) si un nouveau rapport de rumeur est exact. Le Pixel 6 Pro peut également être aussi bas que 899 € (~ 1 050 $), selon le même rapport. Certains des noms de couleur des téléphones peuvent être étiquetés comme « carbone » et « brouillard » par Google.

Google fait la promotion des prochains Pixel 6 et Pixel 6 Pro depuis des mois maintenant. L’une des plus grandes spéculations sur les prochains combinés Pixel porte sur leur coût, car Google les a promus comme des appareils phares avec le propre processeur Tensor de l’entreprise. Maintenant, un rapport prétend avoir découvert les options de prix Pixel 6 pour l’Europe.

Selon M. Brandon Lee de la chaîne YouTube This is Tech Today (via 9to5Google), il a reçu des informations d’une source qui a obtenu les prix d’un opérateur européen anonyme, qui a répertorié les prix via les noms de code de Google pour le Pixel 6 (loriot) et Pixel 6 Pro (corbeau).

La liste a montré que le prix standard de Google Pixel 6 pourrait être de 649 € (~ 758 $). Pour un smartphone censé avoir le premier processeur mobile haut de gamme de Google, c’est un prix très compétitif. Le Pixel 5, en comparaison, a commencé à 629 € (~ 725 $) en Europe, pour un téléphone matériel de milieu de gamme.

Si vous envisagez d’économiser pour le Pixel 6 Pro, Lee a déclaré que le prix serait beaucoup plus élevé, à 899 € (~ 1 050 $). Lee prétend que c’est parce que le modèle Pro aura beaucoup de fonctionnalités qui ne seront pas sur le Pixel 6 standard, y compris un écran incurvé 120 Hz de résolution plus grande et plus élevée, la prise en charge des réseaux UWB et la caméra arrière téléobjectif supplémentaire.

Gardez à l’esprit que ces rapports de prix doivent être pris avec un gros grain de sel en ce moment. En outre, les spéculations sur la comparaison entre le prix de Google Pixel 6 aux États-Unis et le prix en Europe devraient également être limitées, car il est probable que ces coûts seront très différents, selon que Google ajoute des fonctionnalités aux versions américaines, telles que la prise en charge de mmWave 5G.

Lee répète les rumeurs précédentes selon lesquelles les téléphones Pixel 6 pourraient être officiellement révélés par Google le 19 octobre, avec un lancement le 28 octobre. Il a également déclaré que Google pourrait étiqueter certains des choix de couleurs Pixel 6 comme « carbone » pour la version noire et « brouillard » pour l’option verte.