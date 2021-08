Le prix de Google Pixel 6 Pro pourrait rivaliser avec l’iPhone 13 et le Samsung Galaxy S21 Plus

Un jour après que Google a annoncé ses nouveaux téléphones phares, le Google Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, nous en avons entendu un peu plus sur ce dernier – et il semble qu’il puisse avoir un prix plus élevé plus proche du Samsung Galaxy S21 et de ce que nous attendre pour l’iPhone 13.

Comme l’a remarqué DroidLife, le responsable du matériel de Google, Rick Osterloh, a exposé les attentes de l’entreprise en matière de coûts pour le Pixel 6 Pro. Malheureusement, il n’a pas donné de prix exact pour le téléphone, mais a dit à Der Spiegel que (traduit de l’allemand) le Pixel 6 Pro “sera cher” car il est conçu pour les utilisateurs qui veulent la dernière technologie. Même le Pixel 6 standard “appartient au segment supérieur” et peut suivre la concurrence, et Osterloh considère ce téléphone comme un “produit haut de gamme grand public”.

Bien que les définitions de « téléphone phare » puissent être floues, Osterloh a admis dans l’interview que les deux dernières années des téléphones Pixel n’étaient pas en concurrence sur le segment de marché phare. Le Google Pixel 5, par exemple, était au prix de 699 $ / 599 £ / 999 AU $ et n’était disponible qu’en une seule configuration avec des spécifications inférieures à ce que les meilleurs téléphones sont capables de faire.

Il va de soi qu’Osterloh positionne le Pixel 6 Pro contre certains des combinés les plus chers du marché, comme le Samsung Galaxy S21 Plus (999 $ / 949 £ / 1 549 $ AU) et peut-être contre le prochain iPhone 13, si il est au même prix que le coût de départ de l’iPhone 12 Pro (999 $ / 999 £ / 1 699 AU $).

(Crédit image : Google)

Analyse : alors qu’est-ce qui justifie un Pixel 6 Pro au prix fort ?

Nous avons encore beaucoup de questions sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro après que Google a dévoilé les téléphones. Alors que son fil de tweet et son article de blog présentant les appareils énuméraient certaines spécifications, nous nous demandons ce qui justifiera des prix plus élevés que le Pixel 5 de l’année dernière et le Pixel 4 avant lui.

La grande réponse pourrait être le premier SoC de Google, Tensor, qui, selon la société, permettra de grandes avancées dans la capacité de la caméra et les fonctionnalités de reconnaissance vocale. Des prix plus élevés pourraient aider à rembourser toute la recherche et le développement nécessaires à Google pour fabriquer son propre silicium.

Ou le prix pourrait aider à payer pour la vaste gamme de caméras : alors que les deux téléphones auront des tireurs principaux et ultra-larges, le Pro aura un téléobjectif optique 4x supplémentaire. Comme YouTuber Marques Brownlee l’a expliqué dans une nouvelle vidéo après avoir prétendument mis la main sur le Pixel 6, le chipset Tensor a permis à Google d’introduire un nouveau capteur d’appareil photo dans le Pixel 6, car les téléphones précédents utilisaient le même depuis le Pixel 2 en 2017 .

Il existe de nombreuses autres raisons possibles pour le prix élevé du Pixel 6 Pro, et elles sont assez évidentes si vous comparez le Pixel 5 aux meilleurs téléphones du marché : pour des coûts plus élevés, ils peuvent proposer des téléobjectifs optiques 5x et un énorme 5 000 mAh. batteries (Samsung Galaxy S21 Ultra), écrans WQHD 3200 x 1440 (OnePlus 9 Pro), taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz et jusqu’à 16 Go de RAM (Asus ROG 5), ou même un chipset sur mesure (iPhone 12 Pro).

Google a déjà annoncé que le Pixel 6 Pro obtiendra certaines de ces caractéristiques, mais nous sommes curieux de savoir quoi d’autre sera emballé dans le premier téléphone premium de Google depuis des années.