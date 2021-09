Le prix de Horizen (ZEN) a grimpé en flèche ce mercredi | Invezz

Horizen ZEN / USD est passé de 83,9 $ à 110 $ en moins de plusieurs heures, et le prix actuel oscille autour de 101 $. La tendance actuelle de cette crypto-monnaie est toujours haussière, mais lorsque vous tradez avec ZEN, vous devez considérer que le prix pourrait également s’affaiblir dans les prochains jours.

Analyse fondamentale : Horizen annonce un partenariat avec Dash

Horizen est l’un des écosystèmes de blockchain les plus sécurisés qui fournit tous les composants nécessaires pour mettre en œuvre des blockchains entièrement personnalisables en mettant l’accent sur la flexibilité, l’évolutivité et la confidentialité des données. Horizen dispose d’un système de nœuds avec plus de 40 000 nœuds entièrement distribués, tandis que son backbone PoW maximise la sécurité et distribue le jeton natif de Horizen, ZEN, dans tout l’écosystème.

Ce projet vise à décentraliser les processus décisionnels et, à terme, à mettre en place un système démocratique dans lequel chaque détenteur de ZEN est un électeur. Horizen est conçu pour résoudre des problèmes du monde réel et vous propose de créer vos blockchains à moindre coût avec la possibilité d’émettre un nombre illimité de jetons.

Horizen met tout en œuvre pour améliorer l’accès à la confidentialité et vous propose de choisir une confidentialité totale pour des choses comme les paiements, les dons de bienfaisance et le partage d’informations. Horizen a récemment annoncé un partenariat avec Dash pour créer la première blockchain de marketing de récompenses.

« La solution de marketing de récompenses unique est construite à l’aide de notre protocole d’évolutivité et de sidechain, des paiements technologiques Zendoo et Dash, ainsi que de leur expertise en matière d’engagement communautaire. L’objectif ultime, dans ce cas, est de développer une solution de protection des données entièrement décentralisée à l’aide de Zero Knowledge Evidence que tout le monde peut utiliser pour créer ses propres programmes de marketing de récompenses indépendants », a déclaré Rob Viglione, cofondateur d’Horizen et PDG d’Horizen Labs.

Une autre nouvelle positive est qu’Horizen a annoncé le partenariat avec Morpheus en août 2021 pour permettre aux entreprises d’enregistrer chaque étape du processus de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit d’une très bonne solution pour l’industrie mondiale de la chaîne d’approvisionnement, et elle aidera certainement les clients à maximiser leurs revenus grâce à la numérisation et à l’automatisation des processus.

Analyse technique : les taureaux restent maîtres de l’évolution des prix

Le prix de Horizen (ZEN) a grimpé en flèche cette semaine de négociation et cette pièce continue de se négocier sur un marché haussier. Si le prix dépasse 120 $ dans les prochains jours, ce serait un signal pour trader avec ZEN, et le premier objectif pourrait se situer autour de 130 $.

Source des données : tradingview.com

Il n’y a aucun risque que la tendance s’inverse pour l’instant, mais si le prix tombe en dessous du support de 90 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et le prochain objectif pourrait se situer autour de 80 $.

résumé

Horizen est l’un des écosystèmes de blockchain les plus sécurisés, et selon les dernières nouvelles, il a annoncé un partenariat avec Dash pour créer la première blockchain de marketing de récompenses. Horizen (ZEN) s’est envolé ce mercredi, et si le cours dépasse 120$, le premier objectif pourrait se situer aux alentours de 130$.

