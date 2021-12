Le prix de la Hyundai Ioniq 5 commence à 39 700 $

L’Ioniq 5 est la première voiture électrique de Hyundai construite sur la nouvelle plate-forme E-GMP de l’entreprise, et son prix a finalement été confirmé. Un communiqué de presse de Hyundai révèle que l’Ioniq 5 pourrait vous coûter entre 39 700 $ et 54 500 $, selon le modèle que vous choisissez (via EV Pulse).

Et bien que Hyundai ait récemment annoncé que l’Ioniq 5 a une autonomie nominale de 300 milles EPA, cette autonomie n’est disponible qu’avec certains modèles (que nous reviendrons ici). Il est également important de noter que les prix indiqués ici n’incluent pas les frais de destination de 1 225 $ du véhicule.

La gamme SE Standard de base est la moins chère du lot, mais ne sera disponible que l’année prochaine

Au total, il existe sept variantes différentes de l’Ioniq 5 et trois ensembles de finitions : la SE, la SEL et la Limited. La gamme SE Standard de base est la moins chère du lot, car elle est livrée avec un moteur arrière de 168 chevaux (HP) et une batterie de 58 kWh qui devrait durer 220 miles avec une charge complète. Ce modèle devrait être disponible au printemps de l’année prochaine.

Le reste de la gamme est livré avec une batterie plus grande de 77,4 kWh et votre choix entre les transmissions à propulsion arrière (RWD) et à traction intégrale (AWD). Les versions AWD sont plus chères et sont équipées de deux moteurs, ainsi que de 320 CV et d’une autonomie estimée par l’EPA de 256 miles. D’autre part, les versions RWD ont 225 CV et devraient durer 303 miles avec une seule charge.

L’Ioniq SE de milieu de gamme coûte 43 650 $ pour la version RWD et 47 150 $ pour son homologue AWD. Pendant ce temps, le SEL a un prix de 45 900 $ pour la variante RWD et de 49 400 $ pour le modèle AWD. À l’extrémité supérieure de l’échelle, la Ioniq Limited RWD vous coûtera 50 600 $, tandis que la version AWD est au prix de 54 500 $. Contrairement à la gamme SE Standard, le reste de ces modèles devrait être disponible plus tard ce mois-ci.

Malgré la différence de prix, toutes les versions sont toujours équipées d’une charge rapide de 350 kW CC, ainsi que d’un système de « véhicule à charger », qui vous permet de charger des appareils électroniques, d’alimenter de petits appareils électroménagers et de recharger d’autres véhicules électriques. Il est également important de garder à l’esprit que vous pourriez recevoir jusqu’à 7 500 $ en crédit d’impôt après l’achat d’un Ioniq, ce qui rend son prix encore plus bas.