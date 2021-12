Le prix de la lumière pulvérise tous les records et pousse jusqu’à 360 euros/MWh

21/12/2021

Le à 13:17 CET

le Le prix moyen de l’électricité sur le marché de gros dépassera une nouvelle fois tous les records précédents ce mercredi, tournage jusqu’à 360,02 euros le mégawattheure (MWh), par rapport à 339,84 euros qui a marqué son dernier record historique, ce même lundi.

En une seule journée le prix de l’électricité aura augmenté de 10% et en une semaine jusqu’à 23%, multipliant par près de huit les records d’il y a un an, selon les données publiées par l’opérateur du marché ibérique de l’énergie (OMIE) et collectées par Europa Press.

Il y a à peine une semaine, la lumière a battu tous les records à ce jour et, en seulement sept jours, tous les derniers records historiques ont été atteints consécutivement, ce qui anticipe que décembre sera le mois le plus cher de l’histoire jusqu’à présent, sans relâcher les prix même sur le week-end, lorsque la demande est plus faible.

En effet, malgré le fait que le marché de l’énergie traîne une année pleine de hausses de prix, l’électricité n’avait jamais dépassé le niveau des 300 euros, un niveau qui a été battu jeudi dernier et qui n’a pas encore été atteint à la baisse.

Le prix maximum de l’électricité pour ce mercredi sera entre 18h00 et 20h00, avec 380 euros/MWh, tandis que le prix minimum sera de 331,4 euros entre 11h00 et 12h00.

Les prix « piscine » avoir un impact direct sur le tarif réglementé -le soi-disant PVPC-, auquel près de 11 millions de consommateurs dans le pays sont accueillis, et sert de référence pour les 17 autres millions dont l’approvisionnement est contracté sur le marché libre.

La hausse des prix ces derniers mois sur le marché de l’électricité s’explique principalement par la prix du gaz élevés sur les marchés et droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2), à des niveaux record cette année.

Décembre tourne autour de 250 euros/MWh en moyenne

Décembre a commencé comme un mois marqué par une grande volatilité, avec des baisses de la moyenne de quelques jours aux alentours de 100 euros/MWh et avec certaines hausses qui ont largement dépassé le niveau de 200 euros/MWh et, depuis le 16 décembre, de 300 euros/MWh.

La hausse du coût de l’électricité est devenue folle et le prix mensuel moyen tourne déjà autour de 253 euros, soit environ 50 euros de plus qu’en octobre dernier, le mois avec la moyenne la plus chère à ce jour.

Enregistrement de la facture de décembre

Selon une analyse de Facua-Consumidores en Acción, si les mêmes taux restent le reste du mois, la dernière facture de l’année atteindrait 134,45 euros pour l’utilisateur moyen, 94,1% au-dessus des 69,28 euros de décembre 2020.

La facture moyenne de l’utilisateur jusqu’à présent cette année a augmenté de 15,1% par rapport à 2018. Ainsi, contre 77,18 euros il y a trois ans, la facture mensuelle moyenne atteint désormais 90,87 euros. Cependant, le gouvernement continue de croire que cette année, les ménages finiront par payer le même montant qu’en 2018.

« Il faudrait que la facture d’électricité de décembre soit négative pour que le président Sanchez et le ministre berge tenir leur promesse que cette année, les consommateurs paieront le même prix qu’en 2018 après actualisation de l’IPC. Ainsi, pour que cet objectif soit atteint, un utilisateur moyen devrait recevoir une facture dans laquelle son entreprise retournerait 12 euros à la fin de ce mois », explique le secrétaire général de Facua, Rubén Sánchez.

Jusqu’à présent, le forfait de détaxe approuvé par le Le gouvernement envisage la réduction de la TVA de 21 % à 10 %, la suspension de la taxe de production de 7 % payée par les entreprises et la réduction de la taxe spéciale sur l’électricité de 5,11 % à 0,5 %, le minimum légal.

L’association demande à l’exécutif d’imposer pendant au moins six mois une remise minimale de 50 % sur la facture d’électricité soumise au tarif semi-régulé PVPC de la grande majorité des familles, à l’exclusion uniquement de celles aux revenus les plus élevés, gérées par les entreprises énergétiques. entreprises au prorata de leurs parts de marché.