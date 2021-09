Le prix de la Nintendo Switch est réduit en Europe mais hélas, pas aux États-Unis

Hé, regarde, c’est la Nintendo Switch suspendue dans les airs. Cool.Image: Nintendo

La Nintendo Switch a reçu sa première baisse de prix dans certaines parties du monde, passant de 330 € en Europe et 280 € au Royaume-Uni à 270 € et 260 €, respectivement. Mais alors que les fans espéraient que la même chose pourrait se produire aux États-Unis, en particulier avec des sites comme VGC insistant sur le fait qu’une coupure est imminente, Nintendo dit qu’une telle chose ne se produit certainement pas.

Après que des rumeurs ont commencé à circuler au cours du week-end selon lesquelles le modèle OG Nintendo Switch était sur le point de voir son prix baisser, les fans se sont tournés vers Internet pour se demander si cela s’appliquerait à toutes les régions du monde. Hélas, il s’avère que la coupe ne concerne que l’Europe.

Comme repéré par Eurogamer, la boutique européenne de Nintendo répertorie le Switch à ces prix mis à jour. D’autres détaillants, comme Amazon, n’ont pas encore réfléchi à cette nouvelle coupe.

Et la société n’a pas l’intention d’ajuster le prix partout où la Switch est vendue. Un porte-parole de Nintendo a déclaré à Eurogamer qu’un certain nombre de raisons, notamment les taux de change en Europe et le lancement imminent du modèle OLED, avaient été prises en compte dans la décision de réduire le prix du commutateur d’origine.

Mais lorsqu’il a été contacté pour un commentaire, un porte-parole de Nintendo a insisté sur le fait que la société ne modifiait pas le prix de la console aux États-Unis.

“L’ajustement des prix commerciaux concerne uniquement la région européenne”, a déclaré le porte-parole. « Il n’est pas prévu de modifier le prix de détail suggéré par le fabricant pour aucun modèle de Nintendo Switch aux États-Unis »

Si vous me demandez, une baisse de prix en ce moment est tout à fait logique. La Nintendo Switch est sur le marché depuis plus de quatre ans maintenant et le modèle OLED, qui comprend un écran plus grand et d’autres améliorations mineures, sera lancé le 8 octobre pour 350 $. Le prix du commutateur OG à seulement 50 $ de moins que la version OLED et 100 $ de plus que le modèle Lite pourrait être fatal à la console de milieu de gamme. Les enfants du milieu sont-ils toujours les préférés de toute façon?

Cependant, la façon dont l’entreprise gère les baisses de prix est assez imprévisible. Il n’a fallu que cinq mois à Nintendo pour réduire le prix de la 3DS en juillet 2011. Pendant ce temps, la Wii U, la dernière grande console de la société avant la Switch, n’a vu son prix baisser que près d’un an après son lancement en novembre 2012. .

L’absence de baisse de prix pour le Switch dans la plupart des territoires ne fait cependant pas grand-chose pour ralentir ses ventes, car la console se vend encore fréquemment, en partie à cause de la pénurie actuelle de semi-conducteurs. Vous aurez peut-être besoin d’un peu de chance pour trouver l’un des trois modèles Switch, car les problèmes de chaîne d’approvisionnement devraient durer au moins jusqu’en 2023.