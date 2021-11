Le prix de la Solana (SOL) pourrait augmenter de 88%

Solana a le vent en poupe ces derniers jours, et ce n’est pas surprenant, car de multiples arguments soutiennent la montée du token. Il convient de noter que nous avons également vu des collaborations importantes dans la blockchain d’actifs; où l’un des plus récents et des plus marquants de la semaine souligne que Brave, le navigateur qui permet de miner des cryptos, utilisera la blockchain Solana.

Ce sera un changement dans l’Internet qui donnera accès à un grand nombre d’utilisateurs à ce qu’on appelle le Web3 ; Le PDG de Solana Labs, Anatoly Yakovenko, a clarifié. Il est à noter que son prix pourrait monter en flèche à tout moment ; selon les estimations d’un analyste devenu viral après une projection qu’il avait faite à Shiba Inu quelques jours auparavant.

Au moment de la publication, le jeton SOL se négocie à 245,58 $, en plus d’avoir augmenté au cours des dernières 24 heures de 3,78% et au cours des 7 derniers jours il a gagné 0,77% selon CoinMarketCap.

Les fondamentaux qui ont propulsé Solana plus haut

L’augmentation du jeton SOL est due à plusieurs facteurs ; L’un d’eux est qu’un groupe d’utilisateurs de la communauté crypto a suivi Solana pour avoir plus de notoriété dans l’écosystème.

Cela peut être principalement dû aux avoirs de Solana, qui se sont de loin démarqués contre Ethereum. Premièrement, la blockchain SOL peut effectuer jusqu’à 50 000 transactions par seconde et simultanément, en plus d’avoir des frais inférieurs à ceux de l’Ether.

Ses propriétés, ainsi que plusieurs événements et associations ont déclenché le jeton. Ceux-ci sont:

Solana Ventures et le co-fondateur de Reddit investiront dans des projets de médias sociaux et le Web3. Brave, le navigateur minier populaire, utilisera la blockchain Solana sur sa plate-forme et permettra à plus de 20 millions d’utilisateurs d’utiliser le Web3.

D’autre part, l’analyste de FXStreet Akash Girimath prévoit une hausse d’environ 88 % pour SOL. Cela signifie qu’il pourrait dépasser les 400 $ et qu’il s’agit également de la crypto avec le potentiel de hausse le plus élevé pour novembre.

Nous pourrions être confrontés à une opportunité d’investissement fascinante que nous ne devrions pas manquer. Voici notre projection.

Aperçu quotidien

Dans la saison quotidienne, nous remarquons une tendance à la hausse saine qui s’est maintenue pendant plusieurs semaines. Cependant, les ventes sont clairement observées par les commerçants, car ils doivent prendre des bénéfices pour réinvestir à un prix inférieur ; d’où les petites corrections dans l’actif.

Analyse SOL dans la temporalité quotidienne. Source : TradingView.

À l’heure actuelle, le prix du jeton SOL vient de baisser l’EMA de 20 périodes; qui est à égalité avec la marge médiane des canaux ENV et sert de support à l’actif. Il ne serait donc pas surprenant que la tendance se poursuive à la hausse les jours suivants de novembre.

La résistance clé en ce moment est à 250 $ et 280 $.Un support à surveiller se situe à 226$.

Cependant, les chances que le prix atteigne ce support sont faibles. Depuis, le RSI pointe vers le nord et avec une localisation de 62 points ; suggérant que le sentiment du marché reste haussier.

