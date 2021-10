Le prix de la trilogie, la date de sortie, le métrage

Image : Jeux Rockstar

Après que Kotaku ait été le premier à vous dire que Rockstar remasterisait les trois premiers jeux 3D de Grand Theft Auto, toutes sortes de fuites et de rumeurs ont circulé jusqu’à ce que le développeur ait finalement confirmé officiellement leur existence il y a deux semaines. Aujourd’hui, ils ont annoncé une date de sortie, le 11 novembre pour la version numérique, et un prix officiel à vous faire pleurer. Et, enfin, des séquences vidéo comparant les originaux aux remasters.

La page officielle de Rockstar pour les jeux vient de monter, révélant que la trilogie des festivals de meurtre classiques – GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas – sera à vous dans 20 jours si vous obtenez une version numérique. Pour les éditions physiques sur tous les formats, ce sera le 6 décembre en Europe, le 7 décembre aux États-Unis. N’importe laquelle de ces versions vous coûtera 60 $ sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch et Xbox.

Bien sûr, vous obtenez trois jeux absolument énormes ici, donc 60 $ pourraient ne pas sembler si mauvais immédiatement. C’est juste que nous parlons de jeux allant de 17 à 20 ans. C’est-à-dire qu’annoncer les précommandes dans moins de trois semaines et claquer sur un prix premium, demande aux joueurs de faire preuve de beaucoup de foi.

Cependant, nous pouvons enfin voir un bref aperçu de l’apparence des trois jeux, par rapport aux originaux, dans cette vidéo qui vient de sortir :

Le site des jeux explique que les jeux ont été remasterisés par Grove Street Games, le même studio de Floride qui a porté les versions originales sur mobile. Ils ont toujours fait du bon travail avec ceux-ci, mais bien sûr, personne n’a encore eu la chance de les jouer, d’avoir une idée de leur fonctionnement, deux décennies plus tard.

Quant à ce qui est mis à jour ? Rockstar explique que les jeux auront « de nouvelles améliorations brillantes de l’éclairage et de l’environnement, avec des textures haute résolution, des distances de dessin accrues, des commandes et un ciblage de style Grand Theft Auto V, et bien plus encore, donnant vie à ces mondes bien-aimés avec tous les nouveaux niveaux de détail . » Combiné avec la vidéo ci-dessus, cela ne suggère pas immédiatement le rêve des jeux classiques dans le moteur GTA V.

En fait, Grove Street a utilisé l’Unreal Engine pour apporter les améliorations, qui, en plus d’améliorer les textures, amélioreront les commandes, l’interface utilisateur et tous ces trophées que les enfants aiment tant. Rockstar explique que les mises à jour incluent également,

« des améliorations du ciblage et de la visée de verrouillage, des roues d’armes et de stations de radio mises à jour, des mini-cartes mises à jour avec une navigation améliorée permettant aux joueurs de définir des points de cheminement vers des destinations, des réalisations mises à jour, des trophées, etc. La version Nintendo Switch propose également des commandes spécifiques à Switch, notamment la visée gyroscopique, ainsi que le zoom, les panoramiques et les sélections de menu de la caméra à écran tactile, tandis que la version PC inclut la prise en charge de NVIDIA DLSS et de nouvelles réalisations supplémentaires via le Rockstar Games Social Club.

Les spécifications du PC offrent des indices sur l’ampleur des améliorations, et elles sont assez faibles. Les exigences minimales sont un i5-2700/FX-6300 avec 8 Go de RAM et une GTX 760 2 Go/Radeon R9 280. La technologie recommandée n’étendra toujours pas beaucoup de PC : i7-6600K/Ryzen 5 2600, 16 Go de RAM et une GTX 970 4 Go/Radeon RX 570, ce sont des cartes graphiques vieilles de cinq ans. Cependant, ils occuperont 45 Go de votre disque dur – la version originale de San Andreas, le plus grand des jeux, n’était que de 4,6 Go à sa sortie.

Les choses ont définitivement l’air beaucoup plus agréables, et cela s’est penché sur une ambiance beaucoup plus caricaturale – une décision intelligente s’il s’agit vraiment d’une mise à niveau de texture plutôt que d’un véritable remastering. Les dessins animés pardonnent beaucoup, où une tentative de représentations plus réalistes aurait probablement semblé assez rocailleuse. Cependant, c’est une ambiance très différente des originaux, que vous ne pouvez plus acheter.

Comme toujours, ne pré-commandez pas de jeux vidéo, surtout dans ce cas, où aucune presse n’a eu la main dessus à aucun moment.

Mise à jour : 22/10/21, 09h05 HE : Cet article a été mis à jour pour ajouter que Rockstar a, depuis la publication originale, téléchargé des séquences vidéo des jeux en cours d’exécution, tout en publiant des détails plus spécifiques sur les mises à niveau.