Le prix de la ZEC augmente de 20 % en une journée alors que les développeurs de Zcash passent à la preuve de participation

Le mouvement haussier massif intervient dans le cadre d’un rallye qui a commencé vendredi après qu’Electric Coin Company a discuté des perspectives de déplacer Zcash vers une preuve de participation.

Zcash (ZEC) a augmenté de près de 20 % au cours des dernières 24 heures, aidé par l’euphorie entourant la transition décisive de son protocole de base de Proof of Work (PoW) à Proof of Stake (PoS).

Le prix de ZEC a atteint un sommet intrajournalier de 188,80 $ sur Binance après avoir augmenté deux jours consécutifs de plus de 27%. Le mouvement haussier de la crypto-monnaie a également effacé une grande partie des pertes qu’elle avait subies plus tôt cette semaine, à la suite d’un recul du marché des crypto-monnaies.

Le prix de la ZEC a bondi après que le principal développeur de la crypto-monnaie, Electric Coin Company (ECC), a annoncé qu’il déplacerait le protocole Zcash de PoW à PoS au cours des trois prochaines années. L’association a noté que la mise à jour limiterait les pressions à la baisse sur les prix de la ZEC en éliminant les mineurs qui « liquident immédiatement » le jeton pour Bitcoin ou fiat.

« Ce changement augmentera également l’utilité de la ZEC grâce à des capacités comprenant la génération de performances via le jalonnement et une voie possible vers des mécanismes de gouvernance en chaîne pour les hodlers ZEC », a ajouté Josh Swihart, vice-président senior de la croissance, ECC, ajoutant :

« Il y a d’autres avantages à passer à la preuve d’enjeu, notamment la réduction de l’empreinte énergétique de la ZEC, la fourniture d’une voie potentielle vers les mécanismes de gouvernance de la chaîne et le soutien de l’interopérabilité en résolvant les problèmes liés à la transaction de preuve de travail, entre autres raisons. »

Tableau des prix quotidiens ZEC / USDT. Source : TradingView

Taureaux ZEC chargeant dans le PoS FOMO

Contrairement au PoW, les mécanismes de PoS permettent à une personne d’exploiter ou de valider des transactions de bloc en fonction du nombre de jetons sous-jacents qu’elle possède/y participe. En retour, le soi-disant « validateur » reçoit des récompenses sous forme de retours.

Ethereum, la principale plate-forme de contrats intelligents à capitalisation boursière, a également commencé sa transition de PoW à PoS après avoir introduit un contrat intelligent dédié. En réponse, les utilisateurs ont bloqué environ 8,33 millions de jetons Ether (ETH) dans la soi-disant adresse Ethereum 2.0, les poussant effectivement hors de l’offre active.

Tableau des prix hebdomadaires ETH / USD. Source : TradingView

L’annonce de l’ECC promettait que les utilisateurs pourraient mettre en jeu une partie de leurs avoirs ZEC sur un contrat intelligent Zcash dédié pour devenir des validateurs sur sa blockchain. Par conséquent, en conséquence, davantage de ZEC pourraient finir par sortir de la circulation active en raison de périodes de verrouillage, par rapport à leur offre fixe de type Bitcoin de 21 millions de jetons.

Barry Silbert, fondateur et PDG de Digital Currency Group, une société de capital-risque, a tweeté samedi qu’il « achèterait plus » de jetons Zcash, citant son plafond d’approvisionnement. Son tweet a coïncidé avec une augmentation soudaine du prix de la ZEC par rapport au dollar américain et au Bitcoin (BTC).

Approvisionnement maximum de $ BTC : 21 millions Approvisionnement maximum de $ ZEC : 21 millions Approvisionnement maximum de $ ZEN : 21 millions – Barry Silbert (@BarrySilbert) 20 novembre 2021

Cependant, certains analystes ont fait valoir que Zcash n’aurait pas de plafond d’approvisionnement après la mise en œuvre du PoS.

Par exemple, l’analyste de réseau Willy Woo a souligné dans sa réponse au tweet de Silbert que si Zcash pouvait « décider d’étendre la taxe de développement » et « s’il peut passer au PoS et éliminer les mineurs », alors il est convaincu que la crypto-monnaie La ne avoir un approvisionnement maximum.

« Et », a ajouté Woo, « c’est ignorer le bug de l’inflation de 2018 et supposer que nous pourrions effectivement auditer l’offre », se référant à la fameuse vulnérabilité Zcash qui aurait pu créer des jetons ZEC infinis.

Quelques minutes après les commentaires de Woo sur l’approvisionnement douteux en ZEC, Silbert a tweeté :

Wow, tout le monde déteste le $ ZEC. je vais acheter plus – Barry Silbert (@BarrySilbert) 20 novembre 2021

Zone d’inflexion

Le dernier élan haussier de ZEC l’a envoyé dans une zone de basculement, importante pour ses antécédents de limitation des rallyes dans la crypto-monnaie.

Plus précisément, la fourchette de négociation définie entre 170 $ et 205 $ (la zone rougie dans le graphique ci-dessous) a fourni des opportunités de vente aux traders. Même récemment, le prix de la ZEC a reculé après être entré dans cette fourchette tout en observant des baisses prolongées vers la ligne de tendance violette en pente ascendante.

Tableau des prix sur trois jours ZEC / USDT. Source : TradingView

Une nette tendance à la cassure peut apparaître après la clôture de ZEC au-dessus de la zone d’inflexion, accompagnée d’une augmentation des volumes de transactions, ciblant ainsi les niveaux de retracement de Fibonacci à 247 $ et 316 $. Au contraire, une clôture décisive en dessous de 170 $ peut risquer d’envoyer ZEC vers 136 $.

