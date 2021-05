Le prix de l’action Coupang augmentera à partir d’ici

Depuis son introduction en bourse (IPO), le géant sud-coréen du e-commerce Coupang (NYSE:CPNG) vacille. L’action CPNG réagit aux cotes haussières et baissières des analystes. Les valorisations sont également défavorables. La société a évalué son introduction en bourse à 35 $, bien au-dessus du niveau initial de 27 à 30 $.

Les investisseurs ne peuvent compter que sur SoftBank optimisme pour justifier le prix actuel de l’entreprise. Le potentiel de croissance du e-commerce est-il suffisant pour justifier les attentes d’un cours de bourse plus élevé à partir d’ici?

Ondes de stock CPNG

Depuis son introduction en bourse, les actions Coupang ont cyclé entre 42 $ et 46 $. Les notes des analystes ajoutent à la volatilité de l’action. Par exemple, tous les analystes sauf un ont lancé une couverture sur Coupang avec une note «Hold», par Tipranks. Seul Goldman Sachs (NYSE:GS) se démarque par une note «Acheter» et un objectif de cours de 62 $. L’objectif de prix moyen est de 50,50 $.

Chargé de beaucoup d’argent depuis l’introduction en bourse, Coupang en a fait bon usage. Il a cherché à embaucher des cadres supérieurs à Singapour pour développer ses activités. L’embauche de cadres, et non de personnel de niveau opérationnel, donnera à Coupang le leadership dont il a besoin pour se développer. En revanche, l’ajout d’une couche de gestion ne sera pas rentable si l’entreprise n’augmente pas ses effectifs.

L’expansion de Coupang en dehors de son territoire d’origine – la Corée du Sud – est une autre proposition risquée. Singapour peut avoir une clientèle entièrement différente avec des modèles d’achat variés. Coupang peut finir par dépenser plus de ressources mais ne parvient pas à se développer dans la région.

Le soutien de Softbank à Coupang donnera aux actionnaires la confiance nécessaire pour accumuler des actions. En Corée du Sud, le marché est petit. Coupang propose une livraison le jour même sans problème. Mais en tant que petite région, la croissance peut éventuellement stagner.

L’expansion de Coupang atténue le risque de dépendre uniquement de la Corée du Sud pour sa croissance. L’entreprise ne fait face à aucune concurrence des entreprises chinoises. JD.com (NASDAQ: JD) et Alibaba (NYSE: BABA) sont occupés à protéger leur part de marché domestique. Ainsi, Coupang n’a besoin que de maintenir ses douves compétitives avec des concurrents locaux. GMarket est l’un de ces concurrents.

Amazon.com (NASDAQ:AMZN) ne constitue pas une menace pour Coupang. En 10 ans, l’entreprise est devenue le premier détaillant en ligne. CNBC a classé l’entreprise deuxième sur la liste 2020 Disruptor 50. Avec cette avance, Amazon ne rattrapera probablement pas.

Juste valeur

Parmi les principales caractéristiques d’une action – dividende, santé, passé, avenir et valeur – Coupang obtient un score élevé sur les perspectives. SimplyWall.st fait l’éloge de l’entreprise pour sa croissance des bénéfices prévue de 73,6% par an. Malgré les bonnes perspectives, le site estime que l’action vaut 29,00 $.

Données de Stock Rover

Dans le graphique ci-dessus, les actions CPNG n’ont pas une bonne valeur ou un bon score de qualité. Le faible score de sentiment reflète les baisses récentes de l’action et les rallyes peu convaincants.

Les investisseurs qui voient une diversification loin des poids lourds du commerce électronique Amazon.com peuvent également envisager Jumia Technologies (NYSE:JMIA). Les marchés traitent la société de commerce électronique comme «l’Amazonie de l’Afrique». De même, CPNG est la principale «Amazonie de la Corée du Sud».

Aux prix actuels, CPNG se négocie avec une prime élevée. La société a une capitalisation boursière infime par rapport à celle d’Amazon, mais supérieure à celle de l’action JMIA.

Le graphique boursier indique un «double fond» à environ 42 $, par finviz. Cet indicateur technique suggère que le titre pourrait rebondir à court terme. Le cours de l’action à moyen terme est encore inconnu. Les investisseurs ne peuvent pas calculer une juste valeur tant qu’elle n’a pas publié de résultats trimestriels.

Vos plats à emporter

Lors d’une introduction en bourse récente, les investisseurs doivent faire attention aux blocages d’initiés qui exercent une pression sur le cours des actions de CPNG. Heureusement, l’expansion internationale dans la région asiatique fera travailler l’argent des investisseurs.

Les investisseurs prudents peuvent considérer la volonté de Coupang de se développer en dehors de la Corée du Sud comme un facteur de risque. L’entreprise est le premier e-commerçant du pays, mais doit encore consolider sa force. Il a besoin de regrouper les opérations en embauchant plus de personnel et de moderniser encore plus son infrastructure en ligne. Chaque avantage qu’il construit renforcera son avance en Corée du Sud. À partir de là, la société peut étendre ses activités au reste de l’Asie, y compris à Singapour.

Divulgation: À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Lau est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement sur le marché boursier et dirige le marché des investissements de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui contribuent à améliorer le rendement des investissements.