Le prix de l’action d’Infosys est le meilleur perdant de Sensex aujourd’hui, chute de plus de 5% intraday pourquoi l’action d’Infosys est en baisse

L’action d’Infosys a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 1 480 pièce plus tôt cette semaine, un jour avant les résultats trimestriels. Jusqu’à présent cette semaine, l’action d’Infosys a chuté de 11%.

Le cours de l’action d’Infosys a chuté de 5,6% intrajournalier à 1320,35 Rs chacun sur l’ESB jeudi, un jour après que le géant de l’informatique ait affiché une hausse de 17% en glissement annuel de son bénéfice net au cours du trimestre de janvier à mars. Le titre Infosys a été le principal perdant de Sensex en raison de la baisse de la croissance des bénéfices consolidés par rapport aux estimations et aux réservations de bénéfices. En outre, dans le commerce de nuit, Infosys ADR a plongé de 6 pour cent à 1731 $ par action. «La correction des prix dans des actions comme Infosys est rarement due à un changement structurel dans les perspectives à long terme de l’entreprise», a déclaré Tanushree Banerjee – co-directeur de la recherche chez Equitymaster, à Financial Express Online. Banerjee a ajouté que cela est généralement dû au fait que l’entreprise ne répond pas aux attentes de la rue en termes d’estimations trimestrielles du BPA.

L’action Infosys a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 1 480 pièce plus tôt cette semaine, un jour avant les résultats trimestriels. Jusqu’à présent cette semaine, l’action d’Infosys a chuté de 11%. Au cours de l’exercice 21, la société a franchi une étape importante de Rs 1 lakh crore de chiffre d’affaires. De plus, le TCV (valeur totale du contrat) pour la transaction fiscale, a atteint un sommet historique de 14,1 milliards de dollars, dont 66% étaient des frais nets. “Techniquement, il s’agissait d’une correction indispensable et les investisseurs à long terme peuvent acheter près de Rs 1 320-1 330 pour des objectifs plus élevés de 1 435 à 1 530 Rs dans les semaines à venir”, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades, à Financial Express Online. .

Le conseil d’administration d’Infosys a également approuvé un rachat de Rs 9200 crore d’actions sur le marché libre. La société rachètera des actions à un maximum de 1 750 Rs chacune, une prime de 25% sur le prix actuel du marché de 1 398 Rs chacune. «La proposition de rachat de la société (prime de 25% par rapport au prix du marché) est également très utile pour les actionnaires», a déclaré M. Banerjee. Elle a également déclaré que les efforts de l’entreprise pour investir dans de nouvelles activités technologiques (comme le drone Make ideaForge) peuvent potentiellement avoir de gros avantages à long terme.

Le cours de l’action Infosys a bondi de 8,5% en janvier-mars 2021. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, l’indice Nifty IT a bondi de 6,61%, contre une hausse de 5% de l’indice Nifty 50. Infosys a annoncé une impression souple du 4TFY21 et une fourchette de marge opérationnelle de 22-24 pour cent pour l’exercice22, légèrement en deçà des attentes. En outre, l’attrition a augmenté de près de 500 pb en séquentiel, ce qui suggère que l’entreprise doit dépenser davantage pour fidéliser ses talents. «D’un autre côté, les prévisions de croissance des revenus pour l’exercice 22 de 12 à 14% (CC) semblent solides et un programme de rachat de 1,2 milliard de dollars pour limiter le risque de baisse», a déclaré Suyog Kulkarni, analyste principal de recherche chez Reliance Securities, à Financial Express Online. IT bellwether a également annoncé que son conseil d’administration avait recommandé un dividende final de 15 roupies par action, qui sera payé le 25 juin 2021 et que la date d’enregistrement serait le 1er juin 2021.

