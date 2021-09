Le prix de l’action Easy Trip Planners triple par rapport au prix de l’introduction en bourse en 6 mois ; faut-il acheter, vendre ou conserver ?

Easy Trip Planners ou EaseMyTrip.com est la société à la croissance la plus rapide et la seule rentable du portail de voyage en ligne en Inde. Image: Pixabay

Le cours de l’action Easy Trip Planners a augmenté de plus de 300 % au cours des cinq derniers mois, offrant des rendements supérieurs aux investisseurs. La société est la deuxième plus grande agence de voyages en ligne, a fait ses débuts en bourse en mars de cette année, avec une prime de 10% par rapport au prix d’introduction en bourse de 206 roupies par action. Depuis sa cotation, le stock de cette agence de voyages en ligne a grimpé de 195 %. En comparaison, l’indice Nifty 50 a gagné 18,7 pour cent. Easy Trip Planners ou EaseMyTrip.com est la société à la croissance la plus rapide et la seule rentable du portail de voyage en ligne en Inde.

Les analystes disent que l’action a gagné environ 300% par rapport à son plus bas historique, atteint en avril de cette année, grâce à l’optimisme des investisseurs pour le secteur des voyages et du tourisme en raison de la réouverture de l’économie. «Alors que le secteur des voyages et du tourisme a subi de lourdes pertes en raison de la première et de la deuxième vague de la pandémie, Ease My Trip a pu surmonter la tempête grâce à des coûts inférieurs. Les investisseurs peuvent envisager d’acheter cette action au niveau actuel et l’action a le potentiel de générer un rendement d’environ 12 à 15% au cours des 18 prochains mois », a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale, CapitalVia Global Research.

En termes de volume échangé, 2,91 actions lakh ont été négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 19,19 actions lakh ont échangé la main sur NSE, jusqu’à présent dans la journée. Au cours du processus d’appel d’offres, l’introduction en bourse d’Easy Trip Planners a suscité un intérêt massif de la part de toutes les poches d’investisseurs, le nombre d’abonnements ayant grimpé à 159 fois. Les analystes d’ICICI dirigent des recherches comme Easy Trip Planners pour sa plate-forme conviviale, ses offres de voyage uniques, son modèle commercial à faible coût et sa situation financière saine. “Compte tenu du fort potentiel de croissance de cette plateforme technologique dans le domaine du voyage, nous initions une couverture au format Stock Tales avec une recommandation d’ACHAT”, ont-ils déclaré.

Dans les résultats du premier trimestre de l’exercice 22, Easy Trip Planners a déclaré qu’il pensait qu’il y avait une énorme demande refoulée de campagne post-vaccination dans le secteur des voyages et du tourisme et que les gens étaient prêts à partir en vacances. “Une fois la situation normalisée et sous contrôle, la société prévoit qu’il existe une énorme opportunité pour saisir des parts de marché et croître de manière exponentielle”, ont déclaré les analystes d’Anand Rathi Share and Stock Brokers, dans un rapport. Il reste également positif pour l’entreprise en raison de la forte présence de l’entreprise sur le marché en croissance de la billetterie en ligne en Inde, d’un modèle commercial allégé, d’une gestion solide, d’un bilan plus solide et de perspectives de croissance rentables. La société de bourse a maintenu la cote « achat » de l’action.

