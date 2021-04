Le prix de l’action MVIS est parfaitement adapté aux investisseurs technologiques autonomes

Il existe plusieurs façons d’investir dans la technologie automobile autonome (conduite autonome). Une façon de prendre position consiste à partager MicroVision (NASDAQ:MVIS) – et puisque le stock de MVIS a diminué, il pourrait y avoir une opportunité d’achat ici.

L’entreprise se spécialise dans la conception et la fabrication de systèmes lidar, qui utilisent des faisceaux laser pour former une image tridimensionnelle de l’environnement étudié. Ces images sont utilisées pour créer une carte en temps réel de l’environnement. Les ordinateurs de bord peuvent ensuite l’utiliser pour faciliter la navigation dans les véhicules autonomes.

Étant donné que MicroVision est l’un des rares noms de lidar purement cotés en bourse, l’action MVIS est un choix solide pour les personnes prêtes à investir dans l’avenir de la technologie des véhicules autonomes.

Et avec le marché qui anticipe l’introduction par la société de nouveaux et passionnants produits lidar, MicroVision mérite absolument d’être sur votre radar.

MVIS Stock en un coup d’œil

Croiriez-vous que l’action MVIS était une action d’un sou pas plus tard qu’en décembre de l’année dernière? Par «penny stock», j’entends une action qui se négocie pour moins de 5 $, comme c’est ainsi que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis définit le terme.

Il y a un an, vous auriez pu ramasser les actions pour environ 25 cents chacune. Cependant, le cours de l’action a catapulté à la hausse en 2020, le marché ayant gagné en intérêt pour la technologie de conduite autonome.

Étonnamment, l’action MVIS a atteint un sommet de 52 semaines à 24,18 $ le 16 février 2021. Pourtant, je ne recommanderais généralement pas de courir après une action qui est devenue parabolique.

Et en effet, les actions de MicroVision n’ont pas pu maintenir cette trajectoire presque verticale en février. Le cours de l’action a retrouvé dans la seconde moitié de ce mois, puis a oscillé en mars et début avril.

Ce n’est pas une mauvaise chose si vous croyez en l’entreprise et si vous attendez un meilleur prix d’achat. Aujourd’hui, l’action MVIS se négocie à 10 $ et change, une remise importante par rapport au prix de pointe de février.

Un marché qui vaut la peine d’être poursuivi

L’une de mes stratégies préférées est d’investir dans des marchés qui ont un fort potentiel de croissance mais qui en sont encore à leurs débuts.

MicroVision n’est en aucun cas une nouvelle entreprise. En fait, la société a été constituée en 1993.

Pourtant, la technologie lidar est toujours en train d’être découverte par les marchés. On pourrait peut-être comparer cette technologie à Internet au début des années 1990: elle était là, mais de nombreux investisseurs ne l’avaient pas encore tout à fait compris.

Selon la firme analytique Fortune Business Insights, le marché mondial du lidar devrait atteindre 6,71 milliards de dollars d’ici 2026. De plus, de 2019 à 2026, ce marché devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,7%.

Bien sûr, vous pourriez investir sur ce marché en détenant des actions de sociétés automobiles. Mais MicroVision pourrait être le type de jeu idéal dans la technologie lidar.

Pense-y de cette façon. Vous pouvez parier sur une société minière aurifère en particulier. Ou, vous pouvez investir dans une entreprise qui vend les pioches et les pelles à de nombreuses sociétés minières aurifères.

Se préparer pour le déploiement

MicroVision pourrait devenir le fournisseur de technologie lidar pour de nombreuses entreprises automobiles différentes – un type d’investissement parfait.

Bien sûr, être un chef de file dans l’industrie signifierait continuer à innover. Heureusement, MicroVision semble se préparer à déployer de nouveaux produits importants sur le marché lidar.

Le PDG Sumit Sharma a récemment offert un aperçu de ce qui se passait dans le pipeline cette année – et même ce mois-ci.

«Je m’attends à ce que le matériel A-Sample et les données de référence, pour démonstration aux parties intéressées, soient disponibles d’ici avril 2021», a déclaré Sharma dans un communiqué il n’y a pas longtemps.

De plus, Sharma a récemment taquiné qu ‘”une version de notre capteur LiDAR longue portée à semi-conducteurs pourrait être disponible à la vente en petites quantités au troisième ou quatrième trimestre de cette année.”

Une approche attentiste n’est peut-être pas la meilleure stratégie pour les futurs traders d’actions MVIS. Vous pouvez soit vous préparer pour les prochains déploiements de produits avec une position longue dans le stock, soit vous asseoir sur la touche et peut-être manquer les gains.

Les plats à emporter

Les actions de MicroVision sont revenues à un prix réduit. Ce n’est pas une mauvaise chose si vous attendez une opportunité d’achat de premier ordre.

Les données indiquent la croissance future du marché mondial du lidar. Vous pouvez vous asseoir et regarder cela se produire, ou vous pouvez prendre position aujourd’hui.

En outre, les déploiements de nouveaux produits de MicroVision pourraient avoir lieu bientôt. Par conséquent, aujourd’hui pourrait être le bon jour pour commencer à acheter des actions MVIS.

