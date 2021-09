Le prix de l’ADA monte en flèche à la suite d’un rallye à l’échelle du marché Crypto nouveaux médias

Cardano (ADA) et le jeton FTX (FTT) ont dépassé leurs sommets précédents respectifs, pénétrant dans un nouveau territoire

ADA franchit pour la première fois la barre des 3$

Tôt dans la journée, le jeton natif de la plate-forme blockchain Proof of Stake de troisième génération Cardano a fracassé le niveau convoité de 3 $, établissant un record. Le développement intervient à la suite d’un rallye plus large du marché et place ADA parmi les plus gros gagnants au cours de la semaine dernière. C’est la première fois que le token franchit cette étape depuis son lancement en 2017.

De nombreux signes pointaient dans cette direction après la course impressionnante du jeton le mois dernier. Certains analystes avaient précédemment prévu que le prix symbolique augmenterait à l’approche du lancement des contrats intelligents. La barre des 3 $ a été un point de résistance à long terme, et les experts pensaient que le jeton passerait au-dessus de la barre après le très attendu hard fork d’Alonzo.

Cependant, la récente hausse d’ADA à 2,10 $ a convaincu beaucoup de gens qu’elle dépasserait la barre avant le hard fork. L’ADA a culminé à 3,097 $ à 09h00 UTC, selon Coinmarketcap, avant de plonger. Le jeton a grimpé plus haut quelques minutes plus tard, atteignant 3,10 $ – le plus haut historique actuel. ADA change actuellement de mains à 3,02 $, mais est toujours en hausse de 8,2 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique ADA des dernières 24 heures. Source : CoinMarketCap

Les chiffres depuis le début de l’année montrent que le jeton a augmenté de près de 1 600 %. L’ADA de Cardano se classe au troisième rang des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière totale et vise 100 milliards de dollars si la tendance haussière se poursuit. Hier, IOHK a annoncé via une publication sur Twitter que le testnet de Cardano prend officiellement en charge les contrats intelligents, la prochaine étape étant la mise à niveau du réseau principal prévue pour le 12 septembre.

FTT établit un nouveau record après l’acquisition de LedgerX

Ailleurs, l’échange cryptographique basé à Hong-Kong FTX a annoncé un accord d’acquisition impliquant la plate-forme américaine de dérivés cryptographiques LedgerX au début de la semaine. Les nouvelles haussières ont injecté un nouvel élan à la hausse dans le jeton FTX, poussant son prix au-delà de 70 $, selon les données de Coinmarketcap.

Graphique journalier FTT. Source : CoinMarketCap

La FTT a régulièrement grimpé jusqu’à 65 $ hier, atteignant finalement 66,33 $ plus tôt dans la journée pour dépasser son précédent record établi en mai. Le jeton a brièvement chuté à 62 $ avant de remonter à nouveau pour établir un nouveau sommet juste en deçà de 70 $ vers 06h00 UTC. Il est depuis sur une trajectoire corrective et se négocie à 66,48 $. Le token FTX se classe au deuxième rang des tokens d’échange les plus importants derrière le BNB de Binance avec une capitalisation boursière clôturant à 6,4 milliards de dollars.

