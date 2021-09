Le prix de l’ADA s’envole au-dessus de 3 $ Crypto new media

Au cours des dernières 24 heures, Cardano (ADA) a négocié avec le prix dans une fourchette comprise entre 2,83 $ et 3,06 $ et a réussi à se classer troisième parmi toutes les crypto-monnaies, bien sûr après Bitcoin et Ethereum, enregistrant ainsi son plus haut historique.

Qu’est-ce que Cardano

Cardano (ADA) est une plateforme blockchain open source conçu sur un protocole de consensus de preuve de participation qui valide les transactions sans coûts énergétiques élevés. Les Crypto-monnaie ADA A été nommé d’après Augusta Ada Byron, ou Ada Lovelace, connue pour avoir pratiquement jeté les bases de l’informatique. Elle était la fille du poète Lord Byron et est considéré comme le premier programmeur informatique.

Cardano est troisième par capitalisation boursière, derrière Bitcoin et Ethereum

Le prix de Cardano (ADA)

Le prix de Cardano a augmenté de près de 20% au cours des 7 derniers jours. Au moment de la parution, Le prix de Cardano est de 2,99 $ et a une capitalisation boursière de 96 milliards de dollars.

Ce changement porte la capitalisation boursière de Cardano à 98,90 milliards de dollars, atteignant ainsi 4,32 % du marché total des crypto-monnaies. A ses sommets, le marché de Cardano avait culminé à 94,11 milliards de dollars.

Pourquoi l’ADA augmente

Qu’est-ce qui a conduit à la rupture de niveau de prix a été le lancement réussi des contrats intelligents sur le testnet de la blockchain de Cardano, via le hard fork d’Alonzo.

Une fois la fonctionnalité de contrat intelligent implémentée avec succès sur Cardano, le Preuve de participation (PoS) la blockchain sera à égalité avec les plateformes comme Ethereum qui prennent déjà en charge la création et l’utilisation d’applications décentralisées.

Les Alonzo la mise à niveau devrait introduire de nombreux changements à la blockchain de Cardano, avec la disponibilité de contrats intelligents, peut accueillir un large éventail de protocoles de financement décentralisé (DeFi) et NFT.

ADA a également explosé parce que il est coté sur plusieurs bourses de crypto au Japon.

Les Directeur des investissements de la société d’investissement Arcane Asset, Eric Mur, a été critiqué à plusieurs reprises par la communauté Cardano et ses partisans pour être trop sceptique sur la possible montée de l’ADA.

Selon l’ingénieur logiciel, Lancement du contrat intelligent de Cardano le 12 septembre sera également décevant en termes de ce qui peut être réalisé. En effet, il ne s’agira pas du lancement d’un produit fini mais d’un instrument financier avec limitations.

Eric Wall conclut par un tweet provocateur et dur à la communauté Cardano, ce qui implique que son analyse est objective et non influencée par des préférences personnelles.