Le prix de l’argent (XAGUSD) peut baisser à 23 $ Niveau de support – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse hebdomadaire des prix de l’ARGENT – 25 juillet

Marché XAGUSD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 25 $, 26 $, 27 $

Niveaux d’assistance : 24 $, 23 $, 22 $

XAGUSD Tendance à long terme : baissière

Le XAGUSD est baissier sur les perspectives à long terme. Il y a deux semaines, le prix de l’argent était limité à une fourchette entre le niveau de résistance de 26 $ et le niveau de support de 25 $. Le prix a essayé d’obéir à l’ordre des taureaux avant que les ours n’interrompent la hausse des prix. La pression des ours augmente le 16 juillet avec la formation d’une bougie baissière quotidienne qui pénètre le niveau de support de 25 $ à la baisse et le prix diminue et a testé le niveau de support de 24 $. Le prix est revenu au niveau de 25 $ avant la fermeture du marché hebdomadaire la semaine dernière.

Graphique journalier de l’argent, 25 juillet

L’EMA de 9 périodes reste en dessous de l’EMA de 21 périodes, le prix s’échangeant en dessous des deux EMA avec la bougie baissière proche du niveau de support de 24 $, ce qui indique une augmentation de l’élan baissier sur le marché de l’argent. Dans le cas où la dynamique baissière s’effondrerait, le niveau de support du prix de 24 $ pourrait diminuer jusqu’au niveau de support de 23 $, qui pourrait encore baisser à 22 $. Incapacité à briser le niveau de support de 24 $, par les ours, le prix peut briser le niveau de résistance de 25 $ qui peut passer aux niveaux de 26 $ et 27 $.

XAGUSD Tendance à moyen terme :

XAGUSD est sur le mouvement de range sur le graphique de 4 heures. Il semble que le métal blanc ait repris un autre mouvement de range après avoir cassé le niveau de support de 25 $. L’élan des taureaux et l’élan des ours restent égaux sur le graphique de 4 heures. Le prix se consolide dans les niveaux de prix de 25 $ et 24 $.

Argent 4 heures, 25 juillet

Le prix de l’argent se négocie autour des 9 périodes EMA et 21 périodes EMA. La période de l’indice de force relative 14 est à 40 niveaux avec la ligne de signal affichant une direction baissière.

