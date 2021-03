Le prix de l’argent (XAGUSD) reteste le niveau de support à 25 $, inverse haussier envisagé – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse hebdomadaire des prix SILVER – 14 mars

Dans le cas où les taureaux cassent le niveau de résistance dynamique, le niveau de 27 $ sera atteint, au-dessus du niveau de 27 $ se trouvent le niveau de résistance de 29 $ et 31 $. Une nouvelle baisse de la pression des Bulls pourrait faire tomber le niveau de support de 25 $ et le prix sera exposé aux niveaux de prix de 24 $ et 22 $.

Marché XAGUSD

Niveaux clés:

Niveaux de résistance: 27 $, 29 $, 31 $

Niveaux de support: 25 $, 24 $, 22 $

XAGUSD Tendance à long terme: baissier

XAGUSD (Silver) est baissier sur les perspectives à long terme. The Bears tient le marché de l’argent; plus de bougies baissières ont été produites et le prix diminue au niveau de support à 24 $. Le 09 mars, une forte bougie haussière quotidienne émerge et le prix recule pour retester le niveau de résistance dynamique. Le marché hebdomadaire de l’argent a clôturé au-dessus de l’ancien niveau de résistance à 25 $.

Le prix de l’argent se négocie en dessous des deux EMA à proximité et les 9 périodes de l’EMA ont traversé les 21 périodes de baisse de l’EMA, ce qui indique que les baissiers tiennent le marché. Dans le cas où les taureaux cassent le niveau de résistance dynamique, le niveau de 27 $ sera atteint, au-dessus du niveau de 27 $ se trouvent le niveau de résistance de 29 $ et 31 $. Une nouvelle baisse de la pression des Bulls pourrait faire tomber le niveau de support de 25 $ et le prix sera exposé aux niveaux de prix de 24 $ et 22 $. La période d’indice de force relative 14 est inférieure à 50 niveaux, les lignes de signal se pliant vers le bas pour indiquer un signal de vente.

Tendance à moyen terme du XAGUSD: haussier

XAGUSD est haussier sur le graphique de 4 heures. Le métal atteint le niveau de support de 25 $. L’élan baissier diminue et le niveau mentionné ci-dessus rejette une nouvelle baisse des prix. La paire tente de rompre les niveaux de résistance dynamique.

La paire se négocie au-dessus des deux EMA, il y a une tendance à une nouvelle augmentation des prix. La période d’indice de force relative 14 est à 50 niveaux avec les lignes de signal pointant vers le haut qui indiquent le signal d’achat.