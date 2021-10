Le prix de l’avalanche (AVAX) semble super fort

L’une des plateformes de contrats intelligents les plus rapides, le premier portefeuille de bureau d’Avalanche a récemment lancé la version 2.0. Les nouvelles fonctionnalités seraient assez compatibles avec tous les DApp sur la blockchain Avalanche. Par conséquent, le prix AVAX pourrait monter en flèche vers la lune dans les prochains jours.

L’actif est devenu parabolique puisque le prix a connu un énorme krach à la mi-mai. Après avoir subi des hauts et des bas notables, l’actif a réussi à dépasser les 60 $. Cependant, avec la récente baisse et correction, le prix a formé une configuration en « w » et a dépassé les niveaux.

Source : Tradingview

La plate-forme AVAX a connu un énorme afflux de volume depuis la mi-août 2021, ce qui a donné une énorme impulsion au prix. Après le récent retracement de 60 $ à environ 50 $ et un rebond aux niveaux antérieurs, l’actif a pris une « forme en W ». De plus, avec la récente flambée, l’actif a cassé la ligne de cou et est actuellement sur le point de tester les forts niveaux de résistance à 71 $.

En outre, le prix évolue dans un canal ascendant avec un rebond notable des niveaux de support et un rejet des niveaux de résistance. Si le prix maintient la même tendance, les niveaux à 1,4 FIB à 126 $ pourraient être un objectif réalisable. Par conséquent, le prix Avalance (AVAX) pourrait bientôt retrouver ses positions perdues.

