Le prix de l’électricité atteint son deuxième maximum du mois avec 185,02 euros/MWh

11/12/2021 à 08:49 CET

PE

Le prix moyen de l’électricité sur le marché de gros (‘pool’) pour ce vendredi passera à 185,02 euros par mégawattheure (MWh), ce qui représente une augmentation de 0,98% par rapport aux 183,21 euros par MWh atteints hier.

Cependant, ce prix sera le deuxième plus élevé jusqu’à présent ce mois de novembre, seulement dépassé par les 199,28 euros par MWh mercredi dernier. En termes annuels, la lumière a grimpé de 304%, Depuis le 12 novembre 2020, le prix moyen de cette journée était de 43,3 euros le mégawattheure.

Le prix maximum de l’électricité sera donné ce vendredi etentre 09h00 et 10 000 heures, avec 211,05 euros/MWh, tandis que le prix minimum sera enregistré entre 05h00 et 06h00 (159,87 euros/MWh).

Les prix de la piscine« ont un impact direct sur le tarif réglementé -le soi-disant PVPC-, auquel près de 11 millions de consommateurs dans le pays sont accueillis, et sert de référence pour les 17 autres millions qui ont contracté leur approvisionnement sur le marché libre.

Cette augmentation des prix ces derniers mois sur le marché de l’électricité est principalement due à la forte prix du gaz sur les marchés et droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2), à des sommets historiques cette année.

Prix ​​élevés jusqu’en 2022

La troisième vice-présidente et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera, a déjà indiqué que « Il n’est pas exclu » que des prix élevés du gaz soient encore enregistrés sur les marchés internationaux « jusqu’en 2022 », et que cela continue donc à avoir sa « condition » correspondante dans la facture d’électricité en Espagne.

« Ce que nous vivons est une conséquence de volatilité des prix du gaz sur les marchés internationaux« , a estimé le ministre, qui a également avancé qu’une fois la pression fiscale réduite » de près de 60% et de plus de 90% les frais fixes « de la facture », les coûts moyens de la facture ménage en Espagne vont rester en l’environnement de ce qu’ils ont payé en 2018 à la fin de l’année ».