Le prix de l’électricité augmente ce samedi de 15%, à 239 euros le mégawatt

10/12/2021 à 13:32 CET

Le prix de l’électricité au marché de gros (pool) pour ce samedi 11 décembre sera 15% de plus que ce vendredi, jusqu’à atteindre 239,53 euros le mégawattheure (MWh), son prix le plus élevé en décembre, selon les données de l’Opérateur du marché de l’électricité (OMIE).

Suite à cette augmentation, la lumière sera 8,9% plus chère qu’une semaine auparavant (alors qu’il s’échangeait à 220,9 euros/MWh) et près de six fois la valeur fixée par le pool lors du deuxième samedi de décembre de l’année précédente (36,27 euros/MWh).

De plus, le prix de l’électricité il sera à nouveau supérieur à 200 euros/MWh, une valeur qui a été atteinte dans près de 70 % des jours d’octobre, dans 45 % des jours de novembre et dans neuf des onze premiers jours de décembre.

Jusqu’à présent ce mois-ci, le prix moyen de l’électricité s’élève à 201,08 euros / MWh, 3,9 % de plus que la moyenne enregistrée durant le mois de novembre (193,43 euros/MWh), et près de 0,5 % au-dessus de celle d’octobre (200,06 euros/MWh), le mois le plus cher de l’histoire à ce jour.

Por franjas horarias, el precio máximo para este sábado se registrará entre las 18:00 y las 19:00 con 292 euros/MWh, mientras que el mínimo será de 201,6 euros/MWh entre las 4:00 y las 5:00 du matin.

Les prix du marché de gros ont un impact direct sur le tarif réglementé ou PVPC, qui est desservi par près de 11 millions de consommateurs en Espagne, et sert de référence pour les 17 autres millions qui contractent leur approvisionnement sur le marché libre.

L’escalade des prix qui affecte une grande partie de l’Europe est due, entre autres facteurs, à la hausse du prix du gaz sur les marchés internationaux, qui est utilisé dans les centrales à cycle combiné et qui fixe le prix du marché dans la plupart des heures, et l’augmentation du prix des droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2).

Sur le reste des marchés européens, le prix moyen de l’électricité sera similaire à celui de l’espagnol; au Royaume-Uni, il coûtera 213,65 livres/MWh (249 euros/MWh) ; en France, 249,47 euros/MWh ; en Italie, 246,14 euros/MWh, et en Allemagne, 237,35 euros/MWh.

Le Portugal partage le même marché que l’Espagne et le prix moyen de l’électricité ne variera pas entre les deux pays.