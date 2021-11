Le prix de l’électricité baisse ce dimanche et coûtera 201,42 euros le mégawattheure

27/11/2021

Le prix de l’électricité au marché de gros (pool) a été placé pour ce dimanche 28 novembre à 201,42 euros par mégawattheure (MWh), ce qui représente une baisse de 1,43 % par rapport au prix fixé pour ce samedi (204,35 euros).

En comparaison avec le reste des dimanches de novembre, le prix de l’électricité pour demain a été inférieur de 12,2 % à celui qui marquait dimanche dernier le 21 (229,62 euros/MWh), mais dépasse celui des dimanches 14 (172,47 euros) et 7 (131,5 euros).

Le prix de ce dimanche dépassera une nouvelle fois la barre des 200 euros/MWh pour le onzième jour consécutif, une valeur qui a été atteinte sur près de 70 % des jours d’octobre, bien qu’elle soit la plus basse depuis le 18 novembre et représente la plus forte baisse de la semaine.

Il est à noter que les prix de l’électricité le week-end baissent généralement par rapport aux jours de semaine en raison de la baisse de la demande.

Depuis le début du mois, le prix de l’électricité s’élève en moyenne à 189,76 euros/MWh, 11 euros en dessous d’octobre (200,06 euros/MWh), le mois le plus cher de l’histoire à ce jour, et plus de 29 euros au dessus de septembre (156,15 euros/MWh).

Le prix de l’électricité de demain est plus de quatre fois plus élevé que celui du même jour l’an dernier, lorsqu’il était payé à 48,07 euros/MWh (le 28 novembre 2020 était un lundi).

Selon les données de l’Opérateur du marché ibérique de l’électricité (OMIE), le prix maximum sera enregistré entre 18h00 et 19h00, à 247,94 euros/MWh ; tandis que le minimum marquera 175,50 euros/MWh entre 05h00 et 06h00.

Les les prix enregistrés sur le marché de gros ont un effet direct sur le tarif réglementé ou PVPC, auquel près de 11 millions de consommateurs en Espagne sont accueillis, et sert de référence pour les 17 autres millions qui contractent leur approvisionnement sur le marché libre.

Derrière l’augmentation des prix se trouvent les prix élevés du gaz sur les marchés internationaux et des droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2), qui, en 2021, ont atteint des niveaux record mois après mois.

Comme pour certains pays européens, au Royaume-Uni le mégawattheure sera payé demain à une moyenne de 200,25 livres (235 euros/MWh) ; en Italie, à 204,21 euros ; en France, à 204,21 euros ; en Allemagne, à 201,17 euros ; et au Portugal, au même prix qu’en Espagne en se partageant le marché.