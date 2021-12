Le prix de l’électricité baisse de 3,8% ce mardi et sera le deuxième plus élevé

20/12/2021 à 14h21 CET

le prix de la L’électricité sur le marché de gros (pool) s’est établie pour demain, mardi, à 327,38 euros par mégawattheure (MWh), le deuxième plus élevé de l’histoire, après deux jours de hausses qui ont culminé aujourd’hui au plus haut historique de 339,84 euros/MWh. .

Selon les données définitives publiées par le Opérateur du Marché Ibérique de l’Electricité (OMIE), le prix de demain est inférieur de 3,66 % au prix d’aujourd’hui, le plus haut jamais enregistré.

En tout cas, avec cette baisse, l’électricité dépassera une nouvelle fois la barre des 300 euros/MWh pour le sixième jour consécutif.

Après cette augmentation, la valeur sera de près de 22,06 % inférieur à il y a une semaine (alors qu’il s’échangeait à 268,21 euros/MWh) et il sera près de sept fois le prix fixé par le pool lors du troisième lundi de décembre de l’année dernière (46,79 euros/MWh).

Depuis le début du mois, le prix moyen de l’électricité s’élève à 248,64 euros/MWh, soit 28 % de plus que la moyenne enregistrée en novembre (193,43 euros/MWh) et environ 24 % au-dessus d’octobre (200,06 euros/MWh), le mois le plus cher en l’histoire.

Par tranches, le prix maximum sera atteint entre 20h00 et 21h00 où il sera de 370 euros/MWh, et le minimum sera de 270 euros/MWh entre 3h00 et 5h00 du matin.

Une recette près de 40 % supérieure à celle de 2018

Avec cette nouvelle hausse et à moins de deux semaines de la fin de l’année, il devient de plus en plus difficile pour le gouvernement de tenir sa promesse que d’ici fin 2021, les Espagnols paient la même facture d’électricité qu’en 2018.

D’après les calculs d’Efe et du simulateur de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), La facture moyenne de novembre dernier était de 83,83 euros, soit près de 40 % plus chère que celle du même mois de 2018 (61,09) et que celle de décembre de la même année (60,23 euros).

Les prix du marché de gros ont un effet direct sur le tarif réglementé ou PVPC, auquel près de 11 millions de consommateurs en Espagne sont accueillis, et sert de référence pour les 17 autres millions qui contractent leur approvisionnement sur le marché libre.

Prix ​​record du gaz

L’escalade des prix qui affecte une grande partie de l’Europe est due, entre autres facteurs, la hausse du prix du gaz sur les marchés internationaux, qui est utilisé dans les centrales à cycle combiné et qui fixe le prix du marché dans la plupart des heures, et augmente la valeur des droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2).

Le gaz naturel pour livraison en janvier 2022 sur le marché européen de référence, le TTF néerlandais, s’échangeait peu après ce midi à 145 euros/MWh, ce qui représente une baisse de 7,4% par rapport à la clôture de vendredi dernier, même si quelques minutes auparavant il avait atteint 146 euros.

La semaine dernière, le gaz naturel a clôturé chaque jour au-dessus de cent euros par MWh et a établi deux records de prix. Si la Le prix d’aujourd’hui à midi enregistrera une fois de plus un nouveau record historique.

Sur le reste des marchés européens, le prix moyen de l’électricité dépassera la barre des 400 euros/MWh ; en France il sera de 442,88 euros/MWh ; Au Royaume-Uni, il coûtera en moyenne 436,94 € / MWh (373,01 £ / MWh), en Allemagne, il sera de 431,98 € / MWh, et en Italie, 418,36 € / MWh.

le Portugal il partage le même marché que l’Espagne et le prix moyen de l’électricité ne variera pas entre les deux pays.