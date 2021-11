Le prix de l’électricité baisse et s’établit ce dimanche à 131,5 euros/MWh

11/06/2021 à 13:45 CET

.

Le prix moyen de l’électricité sur le marché de gros (pool) a été fixé à ce dimanche à 131,5 euros le mégawattheure (MWh), ce qui représente une baisse de plus de 16% par rapport au prix fixé aujourd’hui après avoir baissé pour la troisième journée consécutive.

Cependant, le prix pour demain, le jour où l’activité économique diminue et la demande d’énergie est plus faible, etC’est 66% de plus que le dimanche précédent, il y a tout juste une semaine, quand l’électricité était payée à 79 euros/MWh, le prix le plus bas depuis le 1er août.

De plus, le prix de demain est cinq fois le montant fixé par la piscine le premier dimanche de novembre de l’année dernière (27,22 euros).

Après cette nouvelle descente, les prix de l’électricité reste sous la barre des 200 euros/MWh, une valeur qui a été dépassée dans près de 70 % des jours d’octobre et qui n’a pas encore été dépassée jusqu’à présent en novembre.

A) Oui, le prix moyen de l’électricité sur le marché de gros au cours des sept premiers jours de novembre était de 146,23 euros/MWh, plus de 50 euros en dessous de la moyenne d’octobre (200,06 euros/MWh) et près de 10 euros de moins que le prix de septembre (156,15 euros/MWh).

Selon les données de l’opérateur du marché ibérique de l’électricité (OMIE), le prix maximum demain sera enregistré entre 20h00 et 21h00, alors qu’il sera de 194,8 euros/MWh, tandis que le minimum sera de 58,78 euros/ MWh entre 5h00 et 6h00 du matin.

Les prix enregistrés sur le marché de gros ont un effet direct sur le tarif réglementé ou PVPC, auquel près de 11 millions de consommateurs en Espagne sont accueillis, et sert de référence pour les 17 autres millions qui contractent leur approvisionnement sur le marché libre.

Derrière la hausse des prix se cachent les prix élevés du gaz sur les marchés internationaux et des droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2), qui, en 2021, ont atteint des records chaque mois.

Comme pour le reste des pays européens, au Royaume-Uni le mégawattheure sera payé demain à 105,04 livres en moyenne (environ 123 euros), tandis qu’en Allemagne il le fera à 35,41 euros, en France à 136,93 euros, en Italie à 195,48 euros, et au Portugal, qui partage un marché avec l’Espagne bien que parfois les prix soient découplés en raison des différences de production, à 132,49 euros.