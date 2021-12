Le prix de l’électricité passera sous les 100 euros en moyenne pour la première fois depuis près de deux mois

26/12/2021

Le à 15:07 CET

Sara ledo

Le prix de l’électricité dans le marché de gros s’effondrera ce lundi en dessous de 100 euros le mégawattheure (96,08 euros), ce qui n’est plus arrivé depuis 1er novembre (également le lundi), alors que le mégawattheure coûte en moyenne 91,2 euros. Mais contrairement au 1er novembre dernier, la journée de ce lundi se distingue par une énorme contraste de prix pendant la journée (Le prix minimum sera de 2,67 euros, entre 2 et 6 heures du matin, tandis que le maximum s’élèvera à 207,10 euros, entre 18 et 19 heures).

Cela se produit malgré le fait que le prix del le gaz naturel sur les marchés internationaux il est encore élevé (bien qu’inférieur aux 180 euros maximum qu’il atteignait il y a une semaine) alors qu’il se situe aux alentours de 100 euros par mégawattheure dans lequel il est installé depuis quelques jours et le prix des droits d’émission de CO2 aussi (à environ 75 euros). Et c’est parce que le production éolienne Au petit matin, il est capable de couvrir toute la demande de ces heures, ce qui produit cet effondrement des prix pendant les heures de nuit, tandis que pendant la journée les prix restent élevés car c’est le système hydraulique qui fixe le niveau, infecté par le prix du combiné cycles (ce qu’on appelle le coût d’opportunité).

Cet argument est encore plus évident lorsque comparer les prix en baisse ce lundi en Espagne – 49% par rapport aux 188,53 euros du mégawattheure en moyenne ce dimanche– avec le reste des pays européens ils partagent le même système de tarification -le coût du mégawattheure en France baisse de 13,1%, à 161,08 euros le mégawattheure, tandis qu’en Allemagne il baisse de 13,7%, à 148,83 euros – mais avec un « mélange » de différentes générations.

Un mois très volatile

Durant ce mois de décembre, le prix de l’électricité sur le marché de gros a montré toute sa volatilité, passant de dépasser les 400 euros pendant quelques heures le 23 décembre (entre 8h et 22h) à tomber à des prix aussi bas que 2,67 euros. de ce lundi. Et tout semble indiquer que ce sera la tendance des dernières barres de l’année avec un météorologie marquée par le vent et la pluie, qui privilégie le « mix » de la génération espagnole, à une époque de flambée des prix du gaz.

Cependant, décembre sera presque certainement le mois où le prix de l’électricité sur le marché de gros sera le plus élevé de toute l’année. Actuellement, sur les 27 premiers jours, le prix moyen mensuel s’élève à 251,38 euros par mégawattheure, bien devant les 200,06 euros par mégawattheure qui avaient été enregistrés comme moyenne mensuelle record au mois d’octobre.

Rappelons que ces chiffres correspondent à une partie de réception – ainsi que les redevances et péages (coûts réglementés) et taxes -, et n’affectent directement que une partie des consommateurs -ces 11 millions qui ont un tarif réglementé ou PVPC-, bien qu’il serve de référence pour établir les taux du reste utilisateurs du marché libre (17 millions). Bien que, ces derniers mois, les charges aient été réduites de 96% pour les consommateurs domestiques et les taxes également (la TVA est à 10%, au lieu de 21%, et la taxe spéciale sur l’électricité à 0,5%, au lieu des 5,11 habituels). %, en plus 7% à la production d’électricité est suspendu). À à partir de janvier, le gouvernement a prolongé la réduction d’impôt, mais prévoit de réduire la réduction d’impôt de 96 % actuellement à 30,9 %. Dans le cas des péages, la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) a approuvé une réduction des péages de 2,5% pour les ménages et