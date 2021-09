Le prix de l’électricité rendra tous ces aliments plus chers | La vie

Un automne approche dans lequel certains aliments vont augmenter de prix en raison d’un contexte compliqué et d’une facture d’électricité en hausse.

Il y a quelques jours nous vous informions que certains supermarchés vont se retrouver dans la situation de devoir rendre leurs produits plus chers. Nous sommes dans une situation difficile en raison de la facture d’électricité, de la flambée du prix de l’essence et d’autres facteurs que nous portons encore de la crise du coronavirus.

Septembre apparaît comme un mois qui commence par un nouveau record du prix de l’électricité et un avenir inquiétant pour les poches des consommateurs. Le prix de certains aliments augmente depuis longtemps et devrait continuer cette progression, et nombre d’entre eux sont irremplaçables dans les ménages.

Comme ils le soulignent dans El español, le lait est un produit dont le prix va augmenter. La situation actuelle et le conflit que certains supermarchés ont avec les agriculteurs sont des éléments clés de cette situation.

Un autre produit qui suivra la tendance de croissance actuelle est l’huile. Cet indispensable dans nos cuisines coûte déjà 20% de plus qu’il y a quelques mois et la situation va continuer à empirer.

Quant à plus d’agrafes, les fruits et les œufs dépasseront 5% de croissance dans leurs prix et certaines viandes, comme la volaille, seront également plus chères.

En général, l’électricité deviendra plus chère les coûts de production des aliments et boissons transformés, les conséquences peuvent donc être généralisées dans les grandes marques, bien qu’il soit difficile de faire des calculs à cet égard. Les boissons gazeuses seront probablement le grand succès.

Ce sera une fin d’année particulièrement difficile en général. Nous ne pouvons pas oublier que la crise des semi-conducteurs est également subie, ce qui entraîne autant de retards que de hausses de prix de toutes sortes de produits, en plus du fait qu’elle peut affecter l’emploi de diverses industries, comme l’industrie automobile.

Nous verrons comment la situation évolue au fil des mois et si des mesures sont prises dans n’importe quel domaine, mais, si rien ne change nous aurons une chute inquiétante pour l’économie de nombreuses familles.