Le prix de l’électricité va monter en flèche ce jeudi et dépassera à nouveau les 200 euros le mégawatt

17/11/2021

Le à 13:46 CET

PE

Le prix moyen de l’électricité sur le marché de gros (« pool ») va monter en flèche ce jeudi 16,47% par rapport au prix marqué ce mercredi, s’élevant à 226,94 € par mégawattheure (MWh), selon les données de l’Opérateur du marché ibérique de l’électricité (OMIE) recueillies par Europa Press.

Ainsi, le prix du « pool » dépasse pour la première fois le niveau de 200 euros par MWh jusqu’à présent ce mois de novembre et touchera, avec son plus haut niveau en un mois, sa sixième valeur moyenne la plus élevée pour un jour dans l’histoire.

En termes annuels, la lumière de ce jeudi multipliera par six le montant de 42,46 euros par MWh que le pool a atteint en moyenne le même jour il y a un an.

Cette augmentation importante du prix de l’électricité pour ce jeudi est principalement due à la forte progression des marchés du gaz naturel par la décision de l’Allemagne de suspendre la certification du Gazoduc ‘Nord Stream 2’, destiné à transporter du gaz de la Russie vers d’autres parties de l’Europe via la mer Baltique.

Spécifique, le prix du gaz naturel pour ce mercredi a également bondi de 14,5%, jusqu’à 93,64 euros le MWh, selon les données Mibgas consultées par Europa Press.

Les prix du «pool» ont un effet direct sur le tarif réglementé -le soi-disant PVPC-, auquel près de 11 millions de consommateurs dans le pays sont accueillis, et sert de référence pour les 17 autres millions qui ont contracté leur approvisionnement sur le marché libre.

Cette augmentation du prix de l’électricité ces derniers mois s’explique principalement par les prix élevés du gaz sur les marchés et les droits d’émission de dioxyde de carbone (CO2), à des niveaux historiques cette année.