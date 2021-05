Le prix de l’essence et du diesel a de nouveau augmenté; le prix de l’essence s’approche de Rs 99 à Mumbai

Un litre d’essence à Mumbai coûte maintenant Rs 98,88 et le diesel est au prix de Rs 90,40 le litre.

Dimanche, le prix de l’essence a été augmenté de 24 paise le litre et le diesel de 27 paise, poussant les tarifs à travers le pays à des niveaux records et celui de l’essence à Mumbai à près de 99 roupies le litre. L’augmentation a conduit à une hausse des tarifs à Delhi à Rs 92,58 le litre et au diesel à Rs 83,22, selon une notification de prix des détaillants de carburant appartenant à l’État.

Les tarifs avaient déjà franchi la barre des 100 roupies dans plusieurs villes du Rajasthan, du Madhya Pradesh et du Maharashtra et, avec la dernière augmentation, les prix à Mumbai se rapprochaient également de ce niveau. Un litre d’essence à Mumbai coûte maintenant Rs 98,88 et le diesel est au prix de Rs 90,40 le litre.

Les prix du carburant varient d’un État à l’autre en fonction de l’incidence des taxes locales telles que la TVA et les frais de transport. Le Rajasthan prélève la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la plus élevée du pays sur l’essence, suivi du Madhya Pradesh et du Maharashtra. Il s’agit de la neuvième augmentation des prix depuis le 4 mai, lorsque les sociétés pétrolières publiques ont mis fin à une interruption de 18 heures dans la révision des taux qu’elles ont observée lors des élections à l’assemblée dans des États comme le Bengale occidental.

Le district de Sri Ganganagar au Rajasthan avait l’essence et le diesel les plus chers du pays à 103,52 Rs le litre et 95,99 Rs le litre, respectivement. En neuf augmentations, le prix de l’essence a augmenté de 2,19 Rs le litre et le diesel de 2,49 Rs. Depuis mars de l’année dernière, lorsque le gouvernement a porté les droits d’accise sur le carburant à un niveau record, le prix de l’essence a augmenté d’un record de 22,99 Rs le litre (après avoir comptabilisé une poignée d’occasions de baisse des taux) et du diesel de 20,93 Rs.

Les compagnies pétrolières, qui ont recouru ces derniers mois à un gel inexpliqué de la révision des taux, avaient appuyé sur un bouton de pause après avoir légèrement baissé les prix le 15 avril. Cela coïncidait avec les élections qui ont atteint un sommet pour élire de nouveaux gouvernements dans cinq États, dont le Bengale occidental.

A peine le vote terminé, les compagnies pétrolières ont indiqué une augmentation imminente des prix de détail en raison de la tendance au raffermissement des marchés pétroliers internationaux. Les taxes centrales et nationales représentent 60 pour cent du prix de vente au détail de l’essence et plus de 54 pour cent du diesel. Le gouvernement de l’union prélève 32,90 roupies par litre d’accise sur l’essence et 31,80 roupies sur le diesel.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.