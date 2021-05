Le prix de l’essence peut augmenter de 5 Rs / litre pour soutenir les marges commerciales OMC

L’impact a été le plus grave dans le Maharashtra, tandis que l’Uttar Pradesh, New Delhi et le Chhattisgarh ont également été gravement touchés.

Les prix de détail des carburants automobiles devraient à nouveau augmenter après la fin des élections de l’Assemblée, car les sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) publiques voudront probablement améliorer leurs marges commerciales dans un contexte de hausse des prix mondiaux du brut et des produits, estiment les analystes.

“Les élections nationales étant maintenant terminées, nous nous attendons à ce que les OMC reprennent l’augmentation des prix de détail pour le carburant automobile”, ont déclaré les analystes du Credit Suisse dans une note récente, ajoutant que “les OMC doivent augmenter les prix de détail du diesel de 2,8-3 Rs / litre et essence (essence) par Rs 5,5 / litre pour maintenir leurs marges FY20.

Vendredi, le prix de détail de l’essence à Delhi était de 90,40 Rs / litre, les tarifs ayant continué à baisser depuis le 24 mars par rapport au niveau record de 91,17 Rs / litre. Depuis le début du mois de janvier, le prix de l’essence a augmenté de 7,9% pour atteindre son niveau actuel tandis que le coût du panier indien de brut a augmenté de 24,2% à 64,51 $ / baril au cours de la même période. La marge commerciale d’environ 3 roupies par litre pour le diesel au quatrième trimestre de l’exercice21 est la plus faible rencontrée par les OMC au cours des neuf derniers trimestres et malgré la hausse des prix du brut et des fissures, il n’y a pas eu d’augmentation du prix de détail du carburant au cours des deux derniers mois.

Des élections à l’Assemblée législative étaient prévues entre le 27 mars et le 29 avril dans l’Assam, le Kerala, le Tamil Nadu, Pondichéry et le Bengale occidental. «Comme par le passé, nous nous attendons à ce que les OMC récupèrent les marges perdues après les élections si le brut reste aux niveaux actuels», avaient souligné les analystes de Jefferies à la mi-avril, ajoutant que «des hausses de prix inadéquates dues aux élections pourraient peser sur la privatisation de BPCL».

La taxe du Centre (accise de base, surtaxe, agro-infra et infrastructures routières) est actuellement de 31,80 Rs / litre pour le diesel et de 32,90 Rs / litre pour l’essence. En mars et mai 2020, la surtaxe et la taxe sur les carburants automobiles ont été augmentées de façon cumulative de 13 Rs / litre sur l’essence et de 16 Rs / litre sur le diesel.

Avec la deuxième vague de Covid-19 et les nouveaux verrouillages spécifiques aux États en avril, les volumes de commercialisation du carburant automobile ont de nouveau été touchés. L’impact a été le plus grave dans le Maharashtra, tandis que l’Uttar Pradesh, New Delhi et le Chhattisgarh ont également été gravement touchés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.